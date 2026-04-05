'Twee vingers in de neus!' Fans door het dolle op een bomvol Stratumseind

Fakkels, veel rook en vuurwerk op het Stratumseind. Daar vieren fans het kersverse kampioenschap van PSV. Door het gelijkspel van Feyenoord sleepten de Eindhovenaren de landstitel in de wacht.

"Een beetje spanning was ook leuk geweest, maar dit is wel prachtig", zegt een fan in de Eindhovense binnenstad. "Twee vingers in de neus!" Het kampioenschap zat al langer in de pijplijn, maar door het puntverlies van Feyenoord is het deze Paaszondag dan écht zover.

"Wat er door me heengaat? Een hoop pils!" lacht een andere fan.