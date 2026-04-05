Direct na het fluitsignaal gestart met opbouw van podium voor huldiging

Het kampioenschap was pas een paar seconden oud, toen op het Stadhuisplein werd gestart met de opbouw van het podium voor de huldiging. In de stromende regen gingen de eerste bouwers aan de slag.

Door het gelijkspel van Feyenoord bij Volendam, verzekerde PSV zich van de landstitel. Dat betekent dat er aanstaande dinsdag een huldiging is, op het Stadhuisplein in Eindhoven. Die huldiging is uiteraard live te volgen op alle kanalen van Omroep Brabant.

Binnen enkele minuten na het laatste fluitsignaal kwamen de eerste trucks met podiumonderdelen het Stadhuisplein op rijden. Daar wordt in allerijl aan het podium gewerkt. Hekken worden met shovels naar hun plek gereden en de draaipoortjes zijn ook al klaar.

"Een uurtje geleden stonden we nog gewoon op onze telefoon de wedstrijd te kijken," zegt een van de podiumopbouwers in het radioprogramma Van Brabantse Bodem. Onder zijn werkkleding draagt hij een PSV-shirt. "Uiteindelijk hoor je gejoel en zie je vuurwerk boven Stratumseind. Dan moet je aan de bak." De ploeg die nu aan het werk is, gaat door tot 23.00 uur. Maandagochtend begint de tweede ploeg om 06.00 uur. "Meteen maandag een huldiging organiseren is niet haalbaar. Het decor moet er nog in, het geluid moet nog geïnstalleerd worden. Het hele podium weegt 50 ton. Dat is gewoon niet te doen." Daarom is de huldiging aanstaande dinsdag vanaf 14.30 uur.