Geen schaal en geen spelersbus deze zondag in Eindhoven

Fans hoeven niet te wachten op een spelersbus van PSV, zo laat de club weten. De spelers zullen vanavond niet meer gezamenlijk hun opwachting maken om het kampioenschap te vieren met de fans. Ook de schaal komt niet naar Eindhoven op deze Paaszondag.

Dat laat PSV weten. Voorgaande jaren was het wel gebruikelijk dat grote groepen supporters klaar stonden om de spelers te onthalen na de overwinning. Verschil is wel dat PSV deze zondag niet zelf gespeeld heeft. PSV werd kampioen zonder te spelen, omdat Feyenoord punten liet liggen bij Volendam.

De schaal komt zondag ook nog niet naar Eindhoven.