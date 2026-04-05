FC Volendam: 'Geen dank hoor!' Clubs feliciteren PSV met kampioenschap

Het was dankzij FC Volendam dat PSV de titel binnensleepte zondag: zij wisten Feyenoord op een gelijkspel te houden. De club reageert dan ook met een vrolijk 'Geen dank!' onder het bericht over het kampioenschap van PSV op X.

Het regent felicitaties voor PSV, ook van rivaliserende clubs, na het behalen van het vroegste landskampioenschap ooit in de Eredivisie.

Onder het bericht op X waarin PSV het kampioenschap bekendmaakt, reageert FC Volendam met: ‘Geen dank. Gefeliciteerd, dik verdiend.’ Door het puntenverlies van Feyenoord tegen FC Volendam werd PSV zondagmiddag kampioen. Ook Ajax, FC Utrecht, NAC Breda en TOP Oss feliciteren de kersverse landskampioen.