Dode vrouw in huis Oss, baby overgebracht naar ziekenhuis

Gisteren om 17:28 • Aangepast gisteren om 22:47
In de avond werd nog onderzoek gedaan in het huis (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
In een huis in Oss is zondagmiddag een overleden vrouw gevonden, dat meldt de politie. Ook een baby is uit het appartement gehaald en meegenomen door een ambulance. In het huis aan de Oude Litherweg heeft de politie onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd. 

De politie kreeg zondag een melding van een overleden vrouw in een huis aan de Oude Litherweg. Op het moment dat agenten iets na vijven arriveerden, vonden ze ook een baby in het huis. Het kindje is meegenomen naar het ziekenhuis. 

De woordvoerder kan niet zeggen of er meer betrokkenen zijn en of er sprake is van een misdrijf of een natuurlijke dood. "We houden rekening met alle scenario's", stelt ze. Forensische opsporing is aanwezig voor onderzoek. "Onderzoek moet uitwijzen wat er heeft plaatsgevonden."

Rond tien uur zondagavond hebben de onderzoeksteams de flat verlaten. Een agent staat nog bij de ingang van de flat. 

Traumahelikopter landt op schoolplein
Het gaat om een woning in een appartementencomplex. Bij het pand stonden zondagmiddag zo'n 25 mensen bij elkaar. Een traumaheli werd ingeseind en landde op een nabijgelegen schoolplein. Er kwamen meerdere politiewagens en zeker twee ambulances naar de flat. 

Een aantal mensen is door de politie meegenomen naar het bureau. "Wij spreken met die mensen", vertelt de woordvoerder. Er is volgens haar niemand aangehouden. 

Op beelden is te zien dat een baby in een Maxi-Cosi meegenomen wordt in een ambulance:

Dode gevonden in huis in Oss (foto: SQ Vision).
Politie doet onderzoek in woning waar dode vrouw is gevonden (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
De flat waarin de overleden persoon is gevonden (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
