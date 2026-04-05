Dit is de route van de platte kar bij de huldiging van PSV
Dinsdag wordt PSV gehuldigd, na het behalen van het 27ste landskampioenschap. Traditiegetrouw wordt de selectie en staf rondgereden op de platte kar, door de stad. Wil je gaan kijken? Dit wordt de route:
Eerst krijgt de ploeg de schaal uitgereikt in het stadion, om 14.30 uur.
Vanaf 15.00 uur start vervolgens de rondrit op de platte kar vanaf de Frederiklaan in Eindhoven.
Via de St. Antoniusstraat, Willemstraat, Vonderweg, Mathildelaan, 18 Septemberplein, Vestdijk, Hertogstraat, PC Hooftlaan en Wal gaat de bus naar het Stadhuisplein.
Daar wordt het feestje vervolgens verder gevierd met alle fans en wordt de ploeg officieel gehuldigd.
