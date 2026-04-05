PSV-trainer Peter Bosz viert derde landstitel in z'n eentje

Peter Bosz heeft de derde landstitel die hij met PSV behaalde in zijn eentje gevierd. Dat vertelt de trainer van de Eindhovenaren bij ESPN. Zaterdag gaf de coach al aan dat hij eerste paasdag bij z'n kleinkinderen zou vieren en dus niet met de selectie.

"Er waren een paar spelers en stafleden op De Herdgang en voor de rest heeft iedereen dat in zijn eigen omgeving bekeken. Vreugde was er bij mij, ja, maar dolle vreugde vind ik overdreven als je in je eentje zit", aldus Bosz.

De huidige selectie verbrak het record van PSV uit 1978. "De vroegste kampioen ooit, dat is toch ook een soort nalatenschap. 1978 is lang geleden. Ik hoop dat wij dat net zo lang volhouden."



PSV leek lange tijd ook nog op weg naar een puntenrecord, maar verloor vorige maand van zowel NEC als Telstar. Het doet voor Bosz weinig af aan de vreugde.

"Voor mij is het niet alleen belangrijk om kampioen te worden, maar ook de manier waarop. Het is onmogelijk om 34 wedstrijden te winnen denk ik. Ook dit jaar weer hebben we in het merendeel van de wedstrijden heel goed voetbal laten zien. We hebben de mensen vermaakt", aldus Bosz.