112-nieuws: Hennepkwekerij opgerold in Waalwijk, vijf arrestaties • Handhaver bespuugd in Helmond, twee mannen aangehouden

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

14:16 Hennepkwekerij opgerold in Waalwijk, vijf arrestaties De politie heeft maandagmiddag in Waalwijk een hennepkwekerij opgerold. Vijf mensen zijn aangehouden. Lees verder

12:30 Handhaver bespuugd in Helmond, twee mannen aangehouden Een handhaver is maandagochtend bespuugd in Helmond. Ook de auto van de handhaver kreeg de volle laag. Twee mannen zijn aangehouden. Lees verder

11:07 Ernstig ongeluk met motorrijder in Chaam, meerdere hulpdiensten opgeroepen Op de Gilzeweg bij Chaam is maandagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens omstanders verloor een motorrijder in een flauwe bocht de macht over het stuur en botste hij tegen een boom. Lees verder

09:25 Automobilist onder invloed is rijbewijs kwijt maar dat negeert hij meteen Een automobilist is zondagnacht aangehouden door wijkagenten in Etten-Leur. Zij verdachten hem ervan te rijden onder invloed van alcohol en drugs. Lees verder

08:38 Dode vrouw in Oss geen misdrijf, toestand van kind onbekend De vrouw die zondag dood werd gevonden in een appartement in Oss is niet omgekomen door een misdrijf. Dat laat de politie maandagochtend weten. Lees verder

06:10 Auto crasht bij knooppunt Galder: 'Bestuurder heeft veel geluk gehad' Een auto crashte zondagnacht op het punt waar de A58 overgaat in de A16 bij knooppunt Galder. De auto belandde in de berm en reed daar een lichtmast uit de grond. Lees verder

05:55 Auto doelwit van brandstichting in Berlicum Bij een geparkeerde aan de Wamberg in Berlicum werd rond tien uur zondagavond brand ontdekt. De auto staat al langere tijd hier naast de weg, aan de kant van de Hasseltsedijk. Lees verder