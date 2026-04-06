112-nieuws: Hennepkwekerij opgerold in Waalwijk, vijf arrestaties • Handhaver bespuugd in Helmond, twee mannen aangehouden
Vandaag om 14:16
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.
14:16
Hennepkwekerij opgerold in Waalwijk, vijf arrestaties
De politie heeft maandagmiddag in Waalwijk een hennepkwekerij opgerold. Vijf mensen zijn aangehouden.
12:30
Handhaver bespuugd in Helmond, twee mannen aangehouden
Een handhaver is maandagochtend bespuugd in Helmond. Ook de auto van de handhaver kreeg de volle laag. Twee mannen zijn aangehouden.
11:07
Ernstig ongeluk met motorrijder in Chaam, meerdere hulpdiensten opgeroepen
Op de Gilzeweg bij Chaam is maandagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens omstanders verloor een motorrijder in een flauwe bocht de macht over het stuur en botste hij tegen een boom.
09:25
Automobilist onder invloed is rijbewijs kwijt maar dat negeert hij meteen
Een automobilist is zondagnacht aangehouden door wijkagenten in Etten-Leur. Zij verdachten hem ervan te rijden onder invloed van alcohol en drugs.
08:38
Dode vrouw in Oss geen misdrijf, toestand van kind onbekend
De vrouw die zondag dood werd gevonden in een appartement in Oss is niet omgekomen door een misdrijf. Dat laat de politie maandagochtend weten.
06:10
Auto crasht bij knooppunt Galder: 'Bestuurder heeft veel geluk gehad'
Een auto crashte zondagnacht op het punt waar de A58 overgaat in de A16 bij knooppunt Galder. De auto belandde in de berm en reed daar een lichtmast uit de grond.
05:55
Auto doelwit van brandstichting in Berlicum
Bij een geparkeerde aan de Wamberg in Berlicum werd rond tien uur zondagavond brand ontdekt. De auto staat al langere tijd hier naast de weg, aan de kant van de Hasseltsedijk.
05:45
Man gestoken in appartement in Vught, vrouw aangehouden
Een man is zondagnacht gestoken in een appartement aan de Steenweg in Vught. Een vrouw is aangehouden.
