In het centrum van Den Bosch liggen 250 fietssloten en dit is waarom

Tweehonderdvijftig fietssloten, sierlijk uitgestald in het centrum van Den Bosch. Volgens een omstander lijkt het op een reclamestunt van een slotenfabrikant, maar het gaat hier toch echt om een campagne: de Week tegen Fietsendiefstal. Dat is hard nodig: vorig jaar werden in Den Bosch bijna 4000 fietsen gestolen.

'Politie doet niks' Het probleem is bij alle omstanders bekend: je laat je fiets onbeheerd achter, soms maar voor heel even, en bij terugkomst is 'ie weg. "Het was een Spartamet. Net nieuw, dat was nog wel het ergste", aldus Ria die met haar dochter over De Parade loopt. "Hij stond er net één minuut, en als je de politie belt doen ze niks hè."

De campagne is een initiatief van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (SVV). Er is voor De Parade in Den Bosch gekozen, omdat deze stad als hoofdstad van de provincie een voorbeeld kan zijn voor de rest van Brabant.

De aftrap is gericht op bezitters van een e-bike. Met de actie 'STAAT-E-Lekker', worden e-bikers erop gewezen hun fiets goed op slot te zetten.

Ook andere voorbijgangers herkennen het: aangifte doe je vooral voor de verzekering, want de kans dat je gestolen fiets ooit nog teruggevonden wordt is minimaal. "De politie doet er weinig aan, er zijn zaken waar ze meer aandacht aan besteden. En zelf erachteraan gaan is de moeite niet waard", vertelt Tonnie.

Aanvalsbestendigheid

Dat laatste wil Ad Metzen van SVV graag ontkrachten. "Er worden wel dieven gepakt, omdat de politie meer doet dan mensen denken. Ze zijn er wel degelijk mee bezig." Al is dat niet altijd te merken: "Ze gaan niet direct achter jouw fiets aan, maar ze doen wel veel en wij helpen ze daarbij."

Bijvoorbeeld vandaag door mensen er op te wijzen altijd, naast het ringslot, een tweede slot te gebruiken én je fiets ergens aan vast te zetten. Dat slot moet als het even kan gecertificeerd zijn, zodat het voldoet aan de minimale eisen van 'aanvalsbestendigheid', zoals ze dat noemen in de branche.

'Iedereen heeft het meegemaakt'

Tonnie doet wat hij kan. Hij zet zijn fiets altijd ergens aan vast, en heeft een oudere e-bike die hij gebruikt als hij naar plekken moet waar de kans op diefstal groter zou zijn. Al is het volgens hem moeilijk om diefstal helemaal te voorkomen: "Of het allemaal helpt mag Joost weten, tegenwoordig komen ze met een slijptol langs en nemen ze hem zo mee."

Metzen is tevreden over de aftrap van de campagne. Fietsendiefstal is een goed gespreksonderwerp vindt hij. "Het is interessant dat je met iedereen over fietsendiefstal kan praten, want iedereen heeft het meegemaakt of kent iemand die het heeft meegemaakt." En de 250 fietssloten (zoveel fietsen worden er per dag gejat in Nederland) trekken de aandacht.

Onderschat probleem

Al denkt niet iedereen meteen aan een campagne: "Ik dacht eerst dat het een reclamestunt was van een slotenfabrikant, eerlijk gezegd", aldus Lolita. Maar ook zij vindt, net als de andere omstanders, de aandacht voor het probleem terecht. "Veel mensen onderschatten het."