Ook John Dumfries (de oom van) staat in de rij voor een kampioensshirtje

Lange rijen maandagmiddag bij de PSV City Store in het centrum van Eindhoven. Tientallen fans zijn naar de winkel gekomen om nog snel een kampioensshirtje, een vlag of een shawl te kopen. "Met een shirtje hoor je er echt bij. Ik vind het gewoon leuk." Onder de fans ook een bekende naam: John Dumfries, de oom van oud-PSV-speler Denzel. Hij scoorde een tas vol PSV-spullen.

De winkel ging maandag om twaalf uur open. Tegen die tijd stond er al een flinke rij met jonge en oude fans die nog even wat spullen wilde kopen voor de huldiging dinsdag. "Mijn shirtje moet nog komen, want ik heb hem laten bedrukken", vertelt Raf (15) als hij met zijn moeder de winkel uit komt lopen. "En een paar sokken voor papa, voor Vaderdag", voegt hij eraan toe. Of hij morgen naar de huldiging gaat? Daarover kan hij kort zijn: dat gaat hij. "En ik ben ziek, dus dat komt goed uit!", laat hij uitbundig weten. "Dat moet je niet zeggen! Morgen is gewoon een schooldag", vult zijn moeder aan.

Vrij van werk

Ook Rune en Olivier hebben hun slag kunnen slaan in de winkel. "Een nieuw shirtje was wel nodig, want die ik thuis heb is te klein geworden", vertelt Rune. Ze hebben twintig minuten in de rij moeten staan, dus dat 'valt nog mee'. "Gelukkig heb ik morgen vrij kunnen krijgen van het werk. Woensdag niet, maar 's avonds een vent 's ochtends een vent, dus dan ben ik weer gewoon op kantoor."

Rune en Olivier (Foto: Omroep Brabant).