Opbouw voor PSV-huldiging is een monsterklus: 'Door tot diep in de nacht'

Een race tegen de klok is het. In Eindhoven wordt maandagmiddag hard gewerkt om alles voor de huldiging van PSV op dinsdag op tijd af te krijgen. De opbouw van het Stadhuisplein begon zondag direct na de wedstrijd en zal pas diep in de nacht van maandag of dinsdag af zijn. "Het is een monsterklus."

Nog lastig voor te stellen Voor Guido van Lent, projectleider voor alle festiviteiten in de stad, betekent het flink aanpoten. Zondag direct na het laatste fluitsignaal is begonnen met de opbouw van het plein. "We zijn volle bak begonnen om het podium klaar te krijgen voor de huldiging. Er moet nog heel veel gebeuren, er komt ook heel veel bij kijken", zo vertelt hij.

Het Stadhuisplein in Eindhoven is dinsdagmiddag de plek waar het allemaal om draait. Na een tocht door de stad zullen de spelers van PSV daar gehuldigd worden.

Want de plek waar nu nog zo hard gewerkt wordt, ziet er morgen heel anders uit. Van Lent: "Waar we nu staan staat het morgen bomvol mensen." Het is nu nog lastig voor te stellen.

's nachts doorwerken

Wat moet er allemaal gebeuren om het plein 'huldigings-klaar' te maken? Eigenlijk wordt het Stadhuisplein één groot evenemententerrein. "Dat betekent dat alle toegangswegen worden afgezet, we moeten het hermetisch afsluiten", vertelt Van Lent. "Dat, plus alle voorzieningen die nodig zijn. Van bier tot het hekwerk, de stroom, de special effects, het is een monsterklus".

"Morgen om één uur 's middags gaat het plein open, dan maken we er een mooie huldiging van. De weergoden zijn ons in ieder geval gunstig gezind, dus dat scheelt." Het plein zal er dan wel anders uit zien. "Overal mooie banners, overal waar je kijkt het PSV logo, licht, geluid, echt een compleet ander plaatje dan nu." Maar daarvoor moet nog wel even doorgewerkt worden. Van Lent denkt tot vannacht drie uur bezig te zijn.

