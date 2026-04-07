Vuurwerk en tassen verboden bij huldiging PSV, ook drank mag niet mee

Tijdens de huldiging van PSV is het verboden om vuurwerk af te steken. Ook mogen bezoekers geen tassen meenemen. Beveiligers gaan daar bij de ingangen streng op controleren. Bij de huldiging vorig jaar werd veel vuurwerk afgestoken. Daardoor liepen zestig mensen brandwonden op.

Tassen vol met vuurwerk werden vorig jaar door supporters meegenomen richting het huldigingsfeest op het Stadhuisplan. Omdat er te weinig beveiligers waren, lukte het niet om dat bij de ingangen te onderscheppen. Daarom besloot de gemeente dit jaar tot een tassenverbod in de strijd om vuurwerk buiten de poorten te houden. Iedereen die vanmiddag het Stadhuisplein of de Markt op wil wordt bij de ingang gecontroleerd. Heb je een tas bij je? Dan moet je die inleveren. Dat geldt voor alle formaten tassen. Dus ook handtassen zijn niet welkom.

Provocerende kleding ook verboden

Tassen die bij de ingang worden afgepakt, krijg je na afloop ook niet meer terug, waarschuwt de gemeente. De enige uitzondering geldt voor mensen die medicatie slikken. Zijn mogen wél een tasje mee naar binnen nemen als dat nodig is om de medicatie in te bewaren. Beveiligers gaan fans die het plein op willen fouilleren. Daarbij wordt dit jaar dus ook extra gelet op vuurwerk in alle soorten en maten. Ook allerlei andere dingen zijn verboden. Je mag geen alcohol of drugs bij je hebben. Glas, blik, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn ook verboden, meldt de gemeente. Er wordt ook gelet op de kleding. De gemeente laat weten dat motorkleding en provocerende, gezicht bedekkende nationalistische kleding niet zijn toegestaan.