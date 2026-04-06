Cas printte hoornaarvallen en PSV is kampioen: dit mag je niet missen

De 13-jarige Cas heeft vijftig hoornaarvallen geprint met zijn 3D-printer en we blikken terug op het seizoen waarin PSV voor de 27e keer kampioen werd. Deze vijf verhalen moet je maandag gelezen hebben.

Een 13-jarige jongen uit Eindhoven zet zijn 3D-printer in voor de strijd tegen de Aziatische hoornaar. Cas Barrois hielp imker George Guns door meer dan vijftig vallen te printen na een oproep in de buurtapp. De Aziatische hoornaar rukt razendsnel op in Brabant: het aantal nesten steeg van 164 in 2023 naar bijna 4000 in 2025. Imker Guns hamert op snel ingrijpen, want in augustus is het volgens hem te laat. Lees hier het hele verhaal:

Dan naar het sportnieuws. PSV werd zondag kampioen van Nederland en kroonde zich zo tot de vroegste kampioen in de Eredivisie ooit. Het seizoen kende hoogte- en dieptepunten: van een 6-2 overwinning op Napoli en een 1-4 stunt bij Liverpool in de Champions League tot uitschakeling in diezelfde competitie en de KNVB Beker. Trainer Peter Bosz verlengde zijn contract tot 2028 en aanvoerder Jerdy Schouten tekende zelfs bij tot 2030. De huldiging is dinsdag live te volgen bij Omroep Brabant vanaf 14.30 uur.

Er is ook nog historisch nieuws uit Grave. Zondag en maandag wordt het bloedige beleg van Grave uit 1674 nagespeeld, waarbij destijds tienduizenden doden vielen tijdens de verdrijving van de Fransen. Het naspelen van historische oorlogsmomenten, ook wel re-enactment genoemd, wint steeds meer aan populariteit. Antropologe Lise Zurn onderzocht het fenomeen en zegt dat authenticiteit de belangrijkste waarde is: deelnemers zijn geschiedenisnerds die het echt willen voelen en ervaren. Lees zijn verhaal hier:

Verder nog: media-adviseurs Fleur de Bruijn uit Helvoirt en Jeroen Baardemans uit Breda begeleiden families van slachtoffers en nabestaanden bij moord-, vermissings- of zedenzaken. Ze werken voor Namens de Familie, ontstaan na de moord op Anne Faber in 2017. De twee helpen families om te gaan met overweldigende media-aandacht en sociale media, waar geruchten zich razendsnel verspreiden. Hun werk laat zien dat een misdrijf zelden ophoudt bij het misdrijf zelf.

Tot slot: PSV-trainer Peter Bosz blijft ondanks zijn 62 jaar topfit. Hij verlengde recent zijn contract tot 2028, hoewel hij twijfelde over stoppen. Bosz staat dagelijks om halfzeven op en traint regelmatig in de gym. Na wedstrijden slaapt hij vaak maar drie à vier uur omdat hij tot diep in de nacht bezig is met voetbal. Hij is bang dat hij snel een oude man wordt als hij op de bank gaat liggen, en wil dat niet. Lees hier zijn verhaal: