Feestvreugde, fakkels en bier: PSV-fans vieren alvast volop feest in Erp

Het is nog geen officiële huldiging, maar in Erp lijkt het kampioenschap van PSV al in volle gang. Bij café ’t Schansoord stonden maandag zo’n 250 supporters te feesten met fakkels en pilsjes, terwijl de stad Eindhoven zich opmaakt voor het grote Stadhuisplein-festijn van dinsdag.

Trouwe fan Pieter, die voor het eerst aanwezig is, wordt meteen meegesleept in de feestsfeer. “Het is supergezellig hier. Volgend jaar ben ik zeker weer van de partij", zegt hij.

Voor Frits Bovers, voorzitter van PSV Fans United , voelt het feest in Erp extra bijzonder. “We zijn hier 27 kampioenschappen aan het vieren", zegt hij. "Het zat er al lang aan te komen. Alleen ja, er zat een beetje zand in de motor, denk ik, de laatste weken. Maar we zijn nu natuurlijk kei blij”, vertelt hij met een brede glimlach.

Het kampioensfeest van PSV zal dinsdag pas losbarsten in Eindhoven, maar voor deze supporters was dat nog nét iets te lang wachten. “Wij konden gewoon niet wachten tot morgen”. zegt een fan terwijl ze een pilsje heft. “In Erp is het altijd gemoedelijk. Iedereen kent elkaar, en het plezier spat er vanaf.”

Jarenlange traditie

Voor de fans in Erp is het vieren van het kampioenschap geen eenmalige gebeurtenis, het is een traditie die al tientallen jaren meegaat. Sinds 1997 wordt er bij café ’t Schansoord na elke huldiging nog doorgefeest, en dat trekt elk kampioensjaar steeds meer supporters uit Erp en de omliggende dorpen.

Organisator Joep Deckers had geen moeite met het aanpassen van de planning dit jaar. “Het is natuurlijk Pasen en deze dag viel tussen de huldiging en het daadwerkelijke kampioenschap in. Het kon eigenlijk niet makkelijker voor ons om het hier tussenin te plannen”, legt hij uit.

Hij vertelt dat het feestje nog lang niet voorbij is: “Geleidelijk zullen mensen er tussenuit peren. Maar meestal tot een uur of negen/tien. En dan morgen natuurlijk nog een hele belangrijke dag.”

Drukte op het Stadhuisplein

Frits Bovers ziet de drukte in Eindhoven dinsdag al aankomen en vindt dat niet helemaal ideaal. “Morgen eindigt het weer in gekkenhuis. Veel te veel mensen die eigenlijk een beetje zomaar komen. Op het Stadhuisplein zullen te weinig mensen zijn die echt een clubkaart van PSV hebben. Dat is jammer, want dan wordt het veel te druk.”

Voor drie anderen enthousiaste supporters mag de drukte de pret niet bederven. “Nee, wij zijn morgen zeker de hele dag van de partij bij de huldiging”, zeggen ze. Pieter voegt toe: “Ik ga morgen zeker naar de huldiging. Ik heb er zelfs een dagje vrij voor moeten pakken. Ik heb nu bijna 40 jaar een seizoenkaart gehad. Ik heb zeventien kampioenschappen meegemaakt. En ik heb alle zeventien de huldigingen gezien", vertelt hij trots

Voor Frits is dat precies waarom het feest in Erp zo belangrijk is. “Daarom ben ik vandaag hier weer voor de zoveelste keer te vinden.” Hier vieren de supporters het kampioenschap alvast samen met hun dorpsgenoten, en wie nog energie heeft, kan morgen door naar de drukte in Eindhoven voor de officiële huldiging.

