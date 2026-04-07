Schouten blikt vooruit op huldiging PSV: 'Ga wat jongens naar voren duwen'
Aanvoerder Jerdy Schouten, een van de uitblinkers bij PSV dit seizoen, zal er tijdens de huldiging straks op krukken bij zijn. De middenvelder scheurde zaterdag in de wedstrijd tegen FC Utrecht zijn voorste kruisband af en zal naast de rest van dit seizoen en het WK ook een gedeelte van volgend seizoen missen. Kort voor zijn blessure blikte Schouten vooruit op kampioenschap nummer 27 voor PSV, waar hij dit seizoen geen moment aan twijfelde.
In de tweede helft van de wedstrijd zaterdag tegen FC Utrecht (4-3) sloeg het noodlot toe. Schouten leek zich te verstappen en verliet het veld per brancard. Naast dat Schouten onder het mes moet voor zijn knieblessure, mist hij ook het WK met Oranje deze zomer. Joey Veerman liet al weten Schouten hoogstpersoonlijk te ondersteunen, als hij maar de platte kar opkomt.
Maar wanneer in het seizoen was Schouten eigenlijk zeker van de titel? "Na de wedstrijd tegen Feyenoord in oktober", zegt hij stellig in een gesprek vlak voor de titel definitief binnen is. De zekerheid bij hem was er al vroeg in het seizoen dus. "Aan het begin van het seizoen zei iedereen dat Feyenoord de favoriet voor de titel was, maar toen merkte ik dat wij sterker waren dan zij."
Ook met die favorietenrol van de Rotterdammers was Schouten het niet helemaal eens. "Het is niet arrogant bedoeld, maar ik heb dit seizoen geen moment gedacht dat we geen kampioen zouden worden." Hij baalt wel dat PSV het heeft laten liggen in de andere competities, In Europa en in de beker: "Het is zonde en we hebben er alles aan gedaan, maar er is nooit een garantie dat je alles wint."
Man van rituelen
Zelf is de aanvoerder van de Eindhovenaren een man van veel rituelen: hij geeft zijn dochter en hond drie kussen voor elke wedstrijd en zijn vrouw zelfs negen. Ook voetbalt hij al jaren op hetzelfde model voetbalschoenen en eet hij voor elke wedstrijd drie pannenkoeken en rijst. Hij is er niet constant mee bezig zegt hij: "Maar als we dan een keer verloren hebben, dan kan ik wel denken: het is toch zonde dat ik het niet op mijn manier heb kunnen doen."
Schouten noemt zichzelf nog altijd een middenvelder, maar Peter Bosz gebruikte hem dit jaar vaak als centrale verdediger, al voelt dat voor de 'middenvelder' niet helemaal zo.: "Ik stond opgesteld als centrale verdediger, maar heb niet echt als centrale verdediger gespeeld." In balbezit schoof hij vaak door. "Ik blijf een middenvelder, maar als de trainer me als verdediger opstelt en wij daardoor kampioen kunnen worden? Dan is dat helemaal prima."
In het gesprek voor het kampioenschap definitief binnen is, durft hij ook al een klein voorschot te nemen op het feest: "Ik ga wel wat jongens naar voren duwen op het bordes." Dat zal nu, op krukken, wat lastiger worden, maar we hoeven Schouten ook niet als dj te verwachten. "Veerman ook niet, met zijn 3JS", voorspelt hij.
