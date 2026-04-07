Schouten blikt vooruit op huldiging PSV: 'Ga wat jongens naar voren duwen'

Aanvoerder Jerdy Schouten, een van de uitblinkers bij PSV dit seizoen, zal er tijdens de huldiging straks op krukken bij zijn. De middenvelder scheurde zaterdag in de wedstrijd tegen FC Utrecht zijn voorste kruisband af en zal naast de rest van dit seizoen en het WK ook een gedeelte van volgend seizoen missen. Kort voor zijn blessure blikte Schouten vooruit op kampioenschap nummer 27 voor PSV, waar hij dit seizoen geen moment aan twijfelde.

In de tweede helft van de wedstrijd zaterdag tegen FC Utrecht (4-3) sloeg het noodlot toe. Schouten leek zich te verstappen en verliet het veld per brancard. Naast dat Schouten onder het mes moet voor zijn knieblessure, mist hij ook het WK met Oranje deze zomer. Joey Veerman liet al weten Schouten hoogstpersoonlijk te ondersteunen, als hij maar de platte kar opkomt.

Maar wanneer in het seizoen was Schouten eigenlijk zeker van de titel? "Na de wedstrijd tegen Feyenoord in oktober", zegt hij stellig in een gesprek vlak voor de titel definitief binnen is. De zekerheid bij hem was er al vroeg in het seizoen dus. "Aan het begin van het seizoen zei iedereen dat Feyenoord de favoriet voor de titel was, maar toen merkte ik dat wij sterker waren dan zij."

Ook met die favorietenrol van de Rotterdammers was Schouten het niet helemaal eens. "Het is niet arrogant bedoeld, maar ik heb dit seizoen geen moment gedacht dat we geen kampioen zouden worden." Hij baalt wel dat PSV het heeft laten liggen in de andere competities, In Europa en in de beker: "Het is zonde en we hebben er alles aan gedaan, maar er is nooit een garantie dat je alles wint."