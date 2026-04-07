Yes We Can Clinic Hilvarenbeek onder vuur: 'Kwetsbare jongeren lijden'

De Yes We Can kliniek in Hilvarenbeek, opgericht als het laatste redmiddel voor jongeren met zware psychische problemen, ligt onder vuur. Meerdere oud-cliënten zeggen tegen BNNVARA-programma BOOS dat ze juist slechter uit de behandeling kwamen. “Ik ben lelijk en dik genoemd, een vreselijk mens, en dat ik mezelf niet diep genoeg sneed.”

In de nieuwste aflevering van het BNNVARA-programma BOOS van presentator Tim Hofman die dinsdag online is gekomen, delen meer dan 80 oud-cliënten en ruim 20 (oud-)medewerkers hun ervaringen bij de vestiging in Hilvarenbeek. Yes We Can is een commerciële behandelkliniek voor jongeren met complexe problemen zoals verslaving, trauma of psychische klachten. Uit hun verhalen blijkt dat zij regelmatig te maken kregen met pesten, vernedering en mentale druk door de leiding. Oud-medewerkers en experts erkennen dat de kliniek niet altijd beschikt over de benodigde deskundigheid om zulke kwetsbare jongeren veilig te behandelen. Elin is een van de jongeren die in de kliniek heeft gezeten. “Ik heb borderline, sociale angstfobie en een langdurige depressie. Ik ging niet meer naar school en lag de hele dag in bed. Ik dacht, misschien is dit mijn laatste redding”, vertelt ze tegen Tim Hofman.

Werkwijze bij Yes We Can: Yes We Can Clinics biedt jongeren tussen de 13 en 23 jaar een klinische opname van 7 of 10 weken. Tijdens de opname zijn er verschillende mensen betrokken bij hun begeleiding: Behandelaren: officieel verantwoordelijk voor de behandeling van de jongeren.

Counselors (ervaringsdeskundigen): jonge mensen die zelf soortgelijke problemen hebben meegemaakt. Zij leiden groepssessies en begeleiden de fellows. Volgens de kliniek.

Coaches: ondersteunen de dagelijkse begeleiding en groepsactiviteiten. In de praktijk blijkt uit gesprekken met oud-medewerkers en de kliniek zelf dat de jongere counselors vaak veel invloed hebben tijdens de groepssessies en dagelijkse begeleiding.

"Mijn counselors hebben mij echt kapotgemaakt."

Bij Yes We Can draait veel van de behandeling om groepssessies. Volgens Elin zijn dat de belangrijkste momenten: vijf dagen per week, drie uur per keer, waarin jongeren hun levensverhaal moeten delen. Counselors zouden hen tijdens deze sessies 'liefdevol' confronteren met hun eigen gedrag, maar dat ging volgens Elin vaak mis. “Ik ben lelijk en dik genoemd, een vreselijk mens en dat ik mezelf niet diep genoeg sneed. Mijn counselors hebben mij echt kapotgemaakt.” Elin vertelt dat haar eerdere ervaringen met seksueel misbruik tijdens de opname werden ontkend: “Ze zeiden dat het mijn eigen schuld was, dat ik maar nee had moeten zeggen of weg had moeten lopen. Alsof ik er zelf verantwoordelijk voor was." Ze geeft zichzelf daardoor nog steeds de schuld van het misbruik.

Elin in de aflevering van BOOS (foto: YouTube BOOS).

Na afloop dacht ze eerst dat het beter ging. “Je hebt daar tien weken lang zoveel shit over je heen gekregen, dat je het gevoel hebt dat de buitenwereld je dan niks meer kan doen.” Maar dat gevoel verdween snel. “Mijn gedrag was helemaal niet van iemand die hersteld was. Dat was van iemand die hulp nodig had.”

"Hij is eigenlijk gewoon gepest door de begeleiders."

Ook de familie van Nathan, vertelt hoe hij veranderde tijdens zijn opname. Nathan, een slimme en kwetsbare jongere met autisme, kampte al langer met depressieve gevoelens en had in 2022 zelfmoordpogingen gedaan. Zijn vader had jaren eerder ook zelfmoord gepleegd. Zijn moeder en zus vertellen dat hij mentaal werd mishandeld. “Hij is eigenlijk gewoon gepest door de begeleiders. Er is tegen hem gezegd: mis je je vader? Nou, ga je vader maar achterna”, vertelt zus Noa. Nathan wilde al snel naar huis, maar dat mocht niet. “Er werd gezegd dat als je nu stopt, dan is al je hoop weg", vertelt ze. "Dit is het laatste eindstation. Stap je uit deze kliniek, dan houdt het op. Voor Nathan betekende dat dus: dan ga je dood."

Zus Noa en moeder Esther in de aflevering van BOOS (foto: YouTube BOOS).