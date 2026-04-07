Gedicht van Merel siert gevel van Philips Stadion: 'Hier in het Zuiden'
Vandaag om 12:22 • Aangepast vandaag om 13:19
Oud-stadsdichter van Eindhoven Merel Morre heeft op verzoek van PSV een gedicht gemaakt voor de club, om het derde kampioenschap op rij te vieren. Het prijkt sinds dinsdagochtend op de gevel van het stadion.
'Hier in het Zuiden' heet het, naar het bekende supporterslied van de club. De dichter is er megatrots op, meldt ze op haar social-kanalen. Daar deelt ze ook een foto van de gevel met haar gedicht. "Dat mijn tekst voor PSV hier dan levensgroot hangt!"
