Met deze sneer maakt Frank Lammers Ajax belachelijk op kampioensdag PSV

Hij wil het feestje natuurlijk niet missen. PSV-fan Frank Lammers mag dan wel in Amsterdam wonen, het feestje vandaag is in het zuiden. En dat wrijft hij die Amsterdammers graag even in.

De uit Mierlo afkomstige Lammers zit dan ook in de auto om de 27ste landstitel van PSV te vieren vandaag. Op het moment dat Lammers langs de Johan Cruijff Arena rijdt, doet hij het raampje even naar beneden. "Jongens, blijven trainen", schreeuwt Lammers richting het thuisstadion van Ajax. Om vervolgens keihard het clublied van PSV mee te zingen.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

Wil je meer Frank Lammers? Beluister dan onze podcast 'Ni Na Lammers Luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken.

Huldiging dinsdag live bij Omroep Brabant

Vanaf 14.30 uur zie je de huldiging van PSV live bij Omroep Brabant. Volg de huldiging van PSV op deze site en app, via onze gratis streamingdienst Brabant+ of via YouTube, Facebook of tv.

In ons liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van al het nieuws rond de huldiging van PSV.

