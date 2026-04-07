Gejuich op het schoolplein in Eindhoven: voor PSV en de Buitenlesdag

Geen muf klaslokaal, maar lekker buiten les krijgen in de zon. Ruim 12.000 Brabantse basisschoolkinderen doen dinsdag mee aan de Nationale Buitenlesdag. Precies 546 klassen verruilen hun brave klaslokaal voor het zonnige schoolplein.

Lekker driftig pennen op een steen, het is weer eens wat anders dan op je tafeltje. "Je krijgt energie van buiten zijn. Het is veel leuker om in de zon te werken", glundert de 11-jarige Luna op het schoolplein van basisschool BoschAkker in Eindhoven Een zonnige 17 graden is natuurlijk een makkelijke buitenlesdag. Of het ook leuk was geweest met stevige hagel, wind en Siberische temperaturen? "Dan had ik liever binnen gezeten", lacht Luna.

Concentratie bij de buitenles (foto: Raymond Merkx).

"Buitenles is heel leuk om te geven. Je bent lekker aan het bewegen. Iedereen vindt het fijn om in de natuur te leren", vertelt juf Amber Huijbers van groep 8. En de klas gaat volgens haar nu niet de rest van het schooljaar weer naar binnen. "We doen dit zeker één keer in de week. Vooral als het mooi weer is", belooft de juf. Toch houdt iedereen zo zijn wensen. PSV viert dinsdag met een grootse huldiging het kampioenschap, maar de 11-jarige Cas zit op school. Hij had liever les gehad op de grasmat van het Philips Stadion of op de keien van het Stadhuisplein. "Ik hoef in elk geval niet op een stoel te zitten", relativeert hij. "Mijn hoofd is wel een beetje bij PSV. Kampioenen!", schreeuwt hij.

Concentratie bij de buitenles (foto: Raymond Merkx).