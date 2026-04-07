Navigatie overslaan

Stadhuisplein en Markt vol, PSV-fans moeten uitwijken naar andere plekken

Vandaag om 13:15 • Aangepast vandaag om 15:18
De Markt in Eindhoven is helemaal vol. Foto: Lobke Kapteijns

Het Stadhuisplein en de Markt in Eindhoven zijn vol. Even na een uur dinsdagmiddag uur gingen de poorten van het Stadhuisplein op slot. Op dat moment werd de grens van 20.000 mensen bereikt. Een uurtje later was ook de Markt gevuld.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

De spelers van PSV komen naar verwachting even na vijf uur aan op het Stadhuisplein om daar op het bordes te verschijnen. De rest van de middag is er al een feestprogramma en ook is de tocht met de platte kar op het plein op grote schermen te zien.

PSV-fans die het kampioenschap ook in de stad willen vieren, kunnen ook terecht op de Markt. Ook daar staan grote schermen.

Nu ook dat plein vol is opent de gemeente extra pleinen: het 18 Septemberplein, het Catharinaplein, het Stationsplein en de Oude Stadsgracht. Ook daar is de huldiging op grote schermen te zien.

De gemeente zegt dinsdag zo'n 100.000 PSV-fans te verwachten in de stad.

Deze mensen zullen de PSV'ers niet meer zien op het Stadhuisplein.

Ook druk bij het stadion
Het feest begint in het stadion van PSV waar de spelers om half drie de schaal uitgereikt krijgen. Ook bij het stadion zal het druk worden, supporters staan in de rij om naar binnen te mogen.

PSV-fans staan in de rij voor een plek in het stadion (foto: Omroep Brabant).

Lees ook

De huldiging van PSV is vanaf half drie live te volgen op deze site, in de app en op de andere kanalen van Omroep Brabant. Je kunt ook alles volgen in ons liveblog.

Al het nieuws over het kampioenschap van PSV vind je op onze dossierpagina.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
