Stadhuisplein en Markt vol, PSV-fans moeten uitwijken naar andere plekken

Het Stadhuisplein en de Markt in Eindhoven zijn vol. Even na een uur dinsdagmiddag uur gingen de poorten van het Stadhuisplein op slot. Op dat moment werd de grens van 20.000 mensen bereikt. Een uurtje later was ook de Markt gevuld.

De spelers van PSV komen naar verwachting even na vijf uur aan op het Stadhuisplein om daar op het bordes te verschijnen. De rest van de middag is er al een feestprogramma en ook is de tocht met de platte kar op het plein op grote schermen te zien.

PSV-fans die het kampioenschap ook in de stad willen vieren, kunnen ook terecht op de Markt. Ook daar staan grote schermen.