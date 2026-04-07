Brandstofprijzen raken watersport: 2500 liter tanken voor je boot doet pijn

Het watersportseizoen is begonnen. De zon schijnt voluit en er waait een zacht briesje. Booteigenaren in de haven van de watersportvereniging in Heusden zijn opgewekt en poetsen de laatste sporen van de winter weg. Niks kan hun humeur verpesten. Of toch wel? Er moet toch een keer getankt worden, en dan betaal je de hoofdprijs.

Jachthavenmeester Peet Hofmans vaart samen met bestuurslid Jaap Schreuder tevreden door de haven. "Er zijn nog vaste gasten die de boot nog uit de stalling moeten halen", constateert de havenmeester. "Het kan best zijn dat de haast om te varen wat gedempt is door de hoge brandstofprijzen."

"Iedereen heeft het erover", gaat de havenmeester verder. "Je merkt ook dat de impact niet voor iedereen hetzelfde is. Eigenaren van boten onder de vijftien meter hebben vaak een kleinere portemonnee dan de eigenaren van boten vanaf een meter of twintig. Die kleinere booteigenaren voelen de pijn sneller." Het vaarseizoen is in april begonnen en nog pril. "Het is nog wat vroeg, maar ik had toch het idee dat het minder druk was op het water tijdens het paasweekend. In de meivakantie zal echt duidelijk worden of de brandstofprijzen effect hebben op het vaargedrag."

Zelf merkt jachtmeester Peet dat hij bewuster vaart. "Ik denk nu wel twee keer na of ik met de boot naar Gorinchem vaar om een terrasje te pakken. Kost me toch 50 euro." Ook bestuurslid Jaap voelt de gestegen prijzen. "Ik heb sinds juli een nieuwe boot. Ik moet nu een euro meer betalen per liter. Ik heb een tank van 2500 liter, dus dat is wel slikken, maar de boot wordt niet verkocht." "Ik zal sneller mijn rubberen bootje pakken", verwacht Jaap. "Ik kan me ook voorstellen dat ik langer op ligplaatsen blijf liggen en minder vaar." Coralien De Ruiter, die ook een boot heeft liggen in Heusden, verwacht niet dat ze minder gaat varen. "Ik denk dat ik eerder de auto vaker laat staan. Varen is mijn hobby en hobby's kosten nou eenmaal geld."

Woordvoerder Liane Jansen van de belangenvereniging voor watersporters HISWA RECRON ziet nog geen veranderingen in de motorbotenmarkt en het vaargedrag. "Veel boten zijn eind vorig seizoen afgetankt en kunnen nog even vooruit. Het is daarnaast wat vroeg in het seizoen om te zien of elektromotoren populair worden voor boten. De verwachting is overigens wel dat deze motoren een vlucht omhoog gaan nemen.