Deze jonge fan had PSV-gips, maar kan nu toch feestvieren

De zevenjarige PSV-fan Jaivey uit Eindhoven brak enkele weken geleden z'n kuit- en scheenbeen. In de gipskamer wisten ze er wel raad mee, hij kreeg écht PSV-gips. Nu bij de huldiging is hij van z'n gips verlost en klaar voor de huldiging.

"In het begin deed het een beetje pijn, daarna niet meer", glundert de kleine man. Hij heeft met z'n ouders een plekje op het Stadhuisplein weten te bemachtigen dinsdagmiddag.

"Jaivey zit op basisschool De Troubadour in Eindhoven en daar kregen alle kinderen die naar PSV wilden na twaalf uur vrij", legt z'n moeder uit.