Navigatie overslaan

Deze jonge fan had PSV-gips, maar kan nu toch feestvieren

Vandaag om 15:14 • Aangepast vandaag om 15:54
Jaivey met z'n PSV-gips (privéfoto's).

De zevenjarige PSV-fan Jaivey uit Eindhoven brak enkele weken geleden z'n kuit- en scheenbeen. In de gipskamer wisten ze er wel raad mee, hij kreeg écht PSV-gips. Nu bij de huldiging is hij van z'n gips verlost en klaar voor de huldiging. 

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

"In het begin deed het een beetje pijn, daarna niet meer", glundert de kleine man. Hij heeft met z'n ouders een plekje op het Stadhuisplein weten te bemachtigen dinsdagmiddag. 

"Jaivey zit op basisschool De Troubadour in Eindhoven en daar kregen alle kinderen die naar PSV wilden na twaalf uur vrij", legt z'n moeder uit.

Jaivey viel een aantal weken geleden, waardoor hij z'n kuitbeen en z'n scheenbeen brak. "Maar woensdag mocht z'n gips eraf, dus dat was precies op tijd", lacht ze. 

Ondertussen loopt het manneke wel met krukken, omdat dat toch iets veiliger voor hem is. Al gaat hij liever niet met z'n krukken voor ons op de foto. En welke PSV-speler hoopt hij te zien? "Ivan Perišic", glundert hij. 

Jaivey uit Eindhoven kan vandaag weer naar de huldiging (foto: Lobke Kapteijns).
Jaivey uit Eindhoven kan vandaag weer naar de huldiging (foto: Lobke Kapteijns).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
