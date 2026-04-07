Deze jonge fan had PSV-gips, maar kan nu toch feestvieren
De zevenjarige PSV-fan Jaivey uit Eindhoven brak enkele weken geleden z'n kuit- en scheenbeen. In de gipskamer wisten ze er wel raad mee, hij kreeg écht PSV-gips. Nu bij de huldiging is hij van z'n gips verlost en klaar voor de huldiging.
"In het begin deed het een beetje pijn, daarna niet meer", glundert de kleine man. Hij heeft met z'n ouders een plekje op het Stadhuisplein weten te bemachtigen dinsdagmiddag.
"Jaivey zit op basisschool De Troubadour in Eindhoven en daar kregen alle kinderen die naar PSV wilden na twaalf uur vrij", legt z'n moeder uit.
Jaivey viel een aantal weken geleden, waardoor hij z'n kuitbeen en z'n scheenbeen brak. "Maar woensdag mocht z'n gips eraf, dus dat was precies op tijd", lacht ze.
Ondertussen loopt het manneke wel met krukken, omdat dat toch iets veiliger voor hem is. Al gaat hij liever niet met z'n krukken voor ons op de foto. En welke PSV-speler hoopt hij te zien? "Ivan Perišic", glundert hij.
