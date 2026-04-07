Zelfs tien kogels kunnen dollemansrit niet stoppen, 4,5 jaar cel geëist
Een waanzinnige achtervolging van Veghel naar Gemert liep 5 april vorig jaar maar op het nippertje goed af. Sakir Y. (25) reed die zaterdag als een dolle door het verkeer, met een lachgasballon aan zijn mond en schietbewegingen makend. Agenten losten meer dan tien schoten en Y. werd twee keer geraakt. Pas toen hij op een betonblok botste in Gemert gaf hij zich over.
Dinsdag, een jaar en twee dagen later, stond Sakir Y. uit Veghel eindelijk voor de rechtbank, maar veel wijzer werden de rechters en de officier van justitie niet van deze jongeman. In zijn korte leven heeft hij al een flink strafblad opgebouwd en willen deugen zit blijkbaar niet in zijn bloed. “Ik ben liever vrij, maar het maakt me ook niet uit dat ik vastzit”, gaf Y. zijn bijzondere levenshouding aan. Hij heeft in de cel geen behoefte aan familie, een schotwond in zijn hand hoefde van hem niet geopereerd te worden en hij wil als hij ooit weer vrij is best geld verdienen, maar niet met werken.
Zinloos
De officier van justitie tastte daarom in het duister waarom Sakir Y. vorig jaar als een dolle tientallen kilometers door het verkeer reed in zijn Toyota Aygo. Waarom stopte hij niet toen hij slingerend met lachgas werd gezien en een stopteken kreeg, vroeg de officier zich meerdere keren af. “Dan had hij een boete gehad en zat hij nu niet al een jaar in voorarrest”, aldus de officier.
Volgens Y. was hij net weer twee maanden uit de cel en was hij bang dat hij weer terug moest als agenten hem te pakken kregen. Die keuze leverde hem aanklachten van bedreiging, poging tot doodslag en levensgevaarlijk rijden op. En het was zinloos, want volgens de officier van justitie was Y. nooit weggekomen met vier politieauto’s, -motoren en een helikopter achter hem aan. "Het was het proberen waard", vond Sakir.
Ellende
Bij de afslag van de A50 en de N279 bij Veghel begon de ellende die zaterdagavond. Een echtpaar moest flink remmen omdat Y. heel vroeg stilstond. Toen ze op hem reageerden, stapte Y. uit en stak zijn handen als een pistool de auto in en richtte op de hoofden van het echtpaar en riep ‘baf’.
Daarna ging hij ervandoor, maar de politie was al gebeld. Toen die voor hem gingen rijden op de N279 richting Keldonk zagen ze Y. steeds hard op hen inrijden en dan weer remmen. Ondertussen had hij een zwarte lachgasballon aan zijn mond en maakte hij steeds schietbewegingen.
Kogels
Richting Gemert dacht de politie Y. klem te zetten toen een tractor met giertank bijna de hele smalle Kempkensweg in Erp blokkeerde. Een politieauto stopte schuin voor die tractor maar Y. wist zich er met zijn kleine auto met flink wat geweld toch doorheen te wurmen. Hij raakte de tractor én de politieauto en werd zeker tien keer beschoten omdat zijn actie heel bedreigend was voor de agent die in het geopende portier van de politieauto stond.
Een kogel ging dwars door de rechterhand van Y. en eentje bleef steken in zijn rechterschouder en eentje zat in zijn hoofdsteun. Maar toch reed Sakir Y. door, met een vriend op de bijrijdersstoel. Op de Pandelaar in Gemert zag Y. wegwerkzaamheden over het hoofd en knalde hij op een betonblok. Maar ook toen gaf Y. zich niet over en rende weg. Pas toen een agent een waarschuwingsschot loste, ging Sakir op de grond liggen.
De officier van justitie had graag gezien dat een psycholoog eens naar Y. had gekeken, maar dat weigerde Y. Daarom eiste de officier dan maar een ‘kale’ celstraf van 4,5 jaar en geen behandeling. Daarnaast is Y. vier jaar zijn rijbewijs kwijt, wat hem betreft.
Volgens de advocaat van Y. kan poging tot doodslag op de agent niet worden bewezen, omdat Y. de agent nooit had kunnen raken toen hij zich tussen de tractor en de politieauto door wurmde. Ze vond een paar maanden cel voor het bedreigen en gevaarlijk rijden meer dan voldoende.
De uitspraak in deze zaak is op 20 april.
