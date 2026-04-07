Bitterballen, groot feest én videobellen met Luuk de Jong op de platte kar

Groot feest langs de route van de platte kar in Eindhoven. Vele duizenden fans juichen en zingen de spelers toe. En die spelers springen en zingen er zelf ook lekker op los.

Langs de route ziet het zwart van de mensen. En de lucht kleurt regelmatig rood door alle fakkels die worden afgestoken. Ondertussen gaat de platte kar in een slakkengangetje vooruit. Volgens planning zou die even na vijf uur moeten arriveren op het Stadhuisplein. Hier kun je de tocht live volgen. Dozen met bitterballen

Bij de spelers gaat er tijdens de tocht flink wat drank in, maar cafetaria De Willem zorgt ook goed voor de kampioenen. De frietzaak overhandigde twee dozen met snacks aan de spelers en staf op de platte kar.

De platte kar trekt door Eindhoven. Foto: Noel van Hooft



















Trainer Peter Bosz geniet volop, terwijl hij de eerste van drie sigaren die hij bij zich heeft, heeft opgestoken.

“Het blijft bijzonder, op een dinsdag zoveel mensen hier. Hier werk je een heel seizoen hard voor. Dit is waanzinnig. Ik weet wat er op ons af komt, want heb het natuurlijk twee keer meegemaakt. Dit is wel het allermooiste", vertelt een trotse Bosz. "En waar we net voorbij reden, de harde kern: wow!”, doelt-ie op het vele vuurwerk en de fakkels die werden afgestoken bij supporterscafé De Aftrap.

De platte kar verdwijnt in de rook en harde knallen.

De harde kern van PSV loopt trouwens ook met een flinke groep achter de platte kar aan en dat levert mooie beelden op.

Bellen met Luuk de Jong

Ook Luuk de Jong is er vandaag een beetje bij. DJ La Fuente is vanaf de platte kar aan het beeldbellen met de spits die vijf keer landskampioen werd met PSV en na vorig seizoen naar FC Porto vertrok.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren