Oor afgebeten bij vechtpartij, voetbalclub reageert: 'Correct gehandeld'
Het bestuur van voetbalclub BVV heeft dinsdag gereageerd op de wedstrijd tegen RK Deso die een eind maart volledig uit de hand liep. Na een overtreding vlogen supporters elkaar in de haren, waarbij een groot deel van het oor van een Ossenaar werd afgebeten.
De voetbalclub gaat in een statement uitgebreid in op het voorval van 29 maart en laat weten de gebeurtenissen te betreuren. Ze benadrukken daarbij dat 'dergelijk gedrag niet past bij de normen en waarden waar de vereniging voor staat.'
Correct gehandeld door BVV
De club wijst op een voorlopige terugkoppeling van de KNVB waarin die organisatie zou aangeven dat BVV correct heeft gehandeld tijdens het incident. "Er is direct ingegrepen om het publiek van het veld te krijgen, de politie is ingeschakeld en de situatie is zo goed mogelijk onder controle gebracht", schrijft BVV.
In de dagen na de vechtpartij heeft BVV alle benodigde rapportages aangeleverd en intensief contact gehad met met alle betrokken partijen, waaronder RK DESO en de gemeente. "Op basis van de beschikbare informatie komt naar voren dat de escalatie is ontstaan nadat toeschouwers het veld hebben betreden. Dit is onacceptabel."
Het bestuur van BVV realiseert zich dat het incident impact heeft op alle betrokkenen en laat weten 'waar nodig aanvullende maatregelen te treffen.'
'Sportieve rivaliteit'
De rivaliteit tussen Den Bosch en Oss wordt door het bestuur van BVV gezien als een 'sportieve rivaliteit', zoals die in het voetbal vaker voorkomt. "Gezonde spanning hoort bij sport, maar grensoverschrijdend gedrag wordt nooit geaccepteerd. De vereniging neemt hierin haar verantwoordelijkheid en blijft zich inzetten voor een veilige en sportieve omgeving."
Wat gebeurde tijdens de wedstrijd?
Het duel in Den Bosch leek die zondag in een 3-0 overwinning van BVV te eindigen, totdat vlak voor tijd na een overtreding een vechtpartij ontstond op het veld tussen de twee rivalen. Daarbij werd een groot deel van een oor afgebeten van de vader van een DESO-speler.
De politie was met meerdere wagens op het sportpark en verzamelde na de wedstrijd de gegevens van zo'n 25 mensen. Door beide clubs is aangifte gedaan.
Hoe het gaat met de man wiens oor werd afgebeten, is niet bekend.