Geen decibellen, wel biertjes: zo vieren boomers PSV kampioensfeest

Terwijl de decibellen op het Stadhuisplein je om de oren vliegen, zoeken oudere PSV-fans de wat rustigere plekken op. Zonder geknal van vuurwerk en bomvolle pleinen, maar één ding is zeker: “Het is genieten, genieten, genieten.”

Jeanne (77) wandelt dinsdagmiddag op d’r gemakje naar een vriendin aan de Paradijslaan. Ze hebben allebei hun man verloren en gaan geregeld samen op pad. Het kampioenschap van PSV moet gevierd worden, net als ze die andere jaren hebben gedaan. “We zijn zaterdag ook in de stad geweest en vandaag gaan we weer. En ik ga ook wel eens naar wedstrijden.” Ze woont sinds haar vierde in Eindhoven en is sindsdien groot PSV-fan. Het Stadhuisplein slaat ze over. “Ik denk dat er nog wel plek is op het terras op de Kleine Berg, ze kennen ons daar.”

Jeanne vertrok al op tijd naar het terras: "Dan pakken we samen lekker een wijntje" (foto: Lobke Kapteijns).

Greet Box (70) uit Eindhoven verloor haar zoon Paul op 39-jarige leeftijd in 2021, ook hij was een groot PSV-fan. Dinsdagmiddag stond ze al vroeg vooraan op het Stadhuisplein. “Ik ben eerst naar mijn zoon geweest op het kerkhof hier vlakbij. En nu ben ik hier. Net als andere jaren, ik ben er altijd bij.” Ze laat haar tatoeages ter ere van haar zoon, zo is hij altijd bij haar.

Greet heeft een hoed gemaakt van de papieren kampioensschaal: "Het is anders zo warm" (foto: Lobke Kapteijns).

Edith (65) en René (70) uit Helmond gaan dinsdag met hun kinderen en kleinkinderen op pad. Maar het stel heeft al voor de derde dag feest. Dat begon op zondag op het moment dat PSV officieel kampioen werd. Op maandag vierden ze het 65-jarig huwelijk van Edith haar ouders. “Haar vader is groot PSV-fan. We hadden de spelersbus gehuurd en gingen met de hele familie, zo’n 35 man, naar de Biesbosch geweest om te varen.” Bij de Biesbosch bleken veel mensen te denken dat de selectie aan het varen was. “Ze stonden bij terugkomst allemaal bij onze bus”, lacht René. Hij is optimistisch over z’n cluppie: ‘Tot volgend jaar!’

Foto links: bij de PSV spelersbus ter ere van het 65-jarig huwelijk van de ouders van Edith, foto rechts: Edith en René bij het kampioenschap van PSV.

Peter (82) uit Eindhoven en Frans (75) uit Waalre zitten dinsdagmiddag te genieten op een terrasje aan de Kleine Berg. Terwijl op de achtergrond het gedreun klinkt van een stampend Stadhuisplein, vinden zij het wel prima op enige afstand. Peter is al jarenlang van de partij, hij heeft een plek in het stadion en pikt ook ieder kampioenschap mee. “We zijn echt aan ’t genieten, genieten, genieten”, legt Frans uit. “We hebben niks te verletten, kunnen doen wat we willen”, zegt hij met een grote lach op z’n gezicht. Ze bestellen nog een verse pint en proosten nog een keer op de kampioenen.