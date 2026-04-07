Een gewone schooldag, tóch feest bij PSV: 'Hij ziet er wat ziek uit'

Je kunt het niet vroeg genoeg meemaken: een kampioensfeest van PSV. Deze kinderen mochten dinsdag met hun ouders mee, want op de een of andere manier waren er veel kinderen met 'speciaal verlof'.

Alp is 3,5 jaar en viert al voor de derde keer op rij het kampioenschap van PSV. Zijn vader lacht: "We komen uit Turkije en wonen nu vier jaar in Eindhoven. Hij heeft nu al drie kampioenschappen meegemaakt. Hij vindt het heel normaal." Heeft hij ook al een favoriete speler? "Phoxy", glimlacht Alp.

Abel (6) komt uit Breda maar wilde toch écht naar het kampioenschap van PSV. Dat gold ook voor z'n vader Boy. "In Breda krijgen alle basisscholen vrij als NAC kampioen wordt, maar wij zijn niet voor NAC maar voor PSV", lacht hij. "Hij ziet er dus wat ziekjes uit vandaag, maar dat krijg ik wel uitgelegd", zegt hij met een knipoog.

Hij zat net als vorig jaar ook dinsdag weer in het PSV-stadion. Maar hij mocht vandaag voor het eerst mee 'de stad in'. De vijfjarige Noah uit Helmond kijkt z'n ogen uit. Wie is eigenlijk z'n favoriete PSV-speler? Noah weet het niet zo goed en kijkt op naar z'n vader. "Dat zijn ze allemaal", lacht z'n vader.

Sebastian (5) en Felipe (2) maken het kampioensfeest voor het eerst mee. Ze komen uit Costa Rica en wonen sinds een jaar in Nederland. "Mijn vrouw is Nederlands en zo zijn we in Eindhoven terechtgekomen." Ook voor vader Jvanjo is dit de eerste keer dat hij een kampioensfeest van PSV meemaakt. Hij geniet zichtbaar en hoopt het nog vaker te vieren.

