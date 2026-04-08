Aziatische hoornaar vangen: 'het middel is erger dan de kwaal'

"We moeten niet zo bang zijn voor de Aziatische hoornaar". Dat zegt Nathan Veenstra van de Wespenstichting. De wesp, die eigenlijk niet in Nederland thuishoort, jaagt iedereen de schrik op het lijf. Hij zou hele bijenvolken uitmoorden en een gevaar zijn voor de biodiversiteit. Maar die angst is helemaal niet nodig, volgens Veenstra. Klimaatverandering, versteende tuinen of gif in de landbouw is een veel groter gevaar dan de Aziatische hoornaar.

Steeds als er in de media berichten verschijnen over de Aziatische hoornaar, pakt Nathan Veenstra maar weer zijn laptop erbij en schrijft hij geduldig een mail waarin hij uitlegt wat er allemaal niet klopt. Het ergste vindt hij de berichten die doen alsof de Aziatische hoornaar de grootste massamoordenaar van het dierenrijk is. “Alle inheemse sociale wespen vangen andere insecten, ook onze limonadewesp, daarin is deze wesp niks anders. Zijn al onze inheemse wespen dan moordenaars? Moeten we de grutto dan niet ook een brute moordenaar noemen, omdat een gruttojong 5.000 tot 12.000 insecten op een dag eet?"

Aanleiding om Omroep Brabant te mailen, is het verhaal van de dertienjarige Cas , die met zijn 3D-printer een heleboel deksels heeft geprint om de Aziatische hoornaar te vangen. Hij helpt een imker, die bang is dat zijn bijenvolk er aan gaat door deze exoot. Veenstra erkent dat de Aziatische hoornaar een gevaar kan zijn voor een bijenvolk. Maar er zijn betere methodes om de bijen te beschermen dan zo’n val, gemaakt van een potje met een deksel.

De deksel heeft gaatjes waar ook andere insecten door heen kunnen kruipen. Ze kunnen ook weer terug naar buiten kruipen, maar doen dat in veel gevallen niet. “Je moet de vallen twee keer per dag controleren en alleen de Aziatische hoornaar eruit halen en de rest vrijlaten. Het middel is vaak erger dan de kwaal”, zegt Veenstra.

De wespenkenner is meer te spreken over de elektrische harp, die voor een bijenkorf gezet kan worden. Bijen kunnen tussen de snaren van de harp vliegen maar de hoornaar wordt geëlektrocuteerd. Ook kan er een soort muilkorf voor de ingang van de bijenkorf gezet worden, om de hoornaars buiten te houden.

De Wespenstichting geeft maandelijks cursussen over wespen, om zo het vaak verfoeide insectje, wat meer erkenning te geven. Dan gaat het ook over de Aziatische hoornaar. De naam, daar begint het al mee. "Die is zo verwarrend", volgens Veenstra. "De Aziatische hoornaar wordt vaak verward met de Aziatische reuzehoornaar, die helemaal niet voorkomt in Nederland." Vandaar dat iedereen bij de Wespenstichting hem voortaan de geelpoothoornaar noemt.

Nathan Veenstra legt uit dat grootschalige bestrijding van de geelpoothoornaar, zoals in Nederland veelvuldig gebeurd, onmogelijk is. De wesp is niet meer weg te krijgen uit ons land. En veel bestrijdingsmethoden zijn ook niet goed voor de inheemse insecten. Deze aanpak, niet bestrijden maar wel beheersen, wordt ook al door de provincie Noord-Brabant uitgevoerd. Veenstra is blij met de opstelling van de provincie, maar maakt zich nog zorgen om de gemeenten, die niet altijd zo afgewogen omgaan met de geelpoothoornaar.