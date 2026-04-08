Dieven stelen hydraulische scharen bij brandweer Bergeijk

Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. Dinsdagnacht was het raak bij de brandweer aan de Borkelsedijk in Bergeijk. Er werd dure apparatuur buitgemaakt.

De politie doet woensdagochtend onderzoek in de kazerne. De dieven kwamen binnen via een raampje in de roldeur. Het raampje is vermoedelijk ingegooid met een steen.

Vervolgens namen de inbrekers duur gereedschap mee. Onder de gestolen spullen zijn hydraulische scharen, waarmee slachtoffers uit een autowrak kunnen worden bevrijd.

Brandweer maakt zich zorgen

De golf van inbraken bij brandweerposten houdt al maanden aan in onze provincie. Dieven hebben het gemunt op dure en cruciale reddingsapparatuur. De inbraken zorgen voor onrust onder onze brandweerkorpsen.

Postcommandant Roy Verdaesdonck van de brandweer in Zundert noemde de situatie ‘zeer ernstig’. “Ze hadden het binnen twee, tweeënhalve minuut gefikst”, zei hij na een inbraak in zijn kazerne eind vorig jaar.

“Ik had niet mee willen maken dat we 's nachts een uitruk zouden krijgen, dat we op de kazerne aan zouden komen en dat ons hydraulisch redgereedschap weg zou zijn."