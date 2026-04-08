Wedstrijd NAC tegen Go Ahead Eagles wordt niet opnieuw gespeeld

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft besloten geen straf op te leggen aan Dean James in de veelbesproken paspoortkwestie. Het resultaat van de wedstrijd tussen NAC en Go Ahead Eagles blijft daarom staan, concludeert de aanklager nu.

Niet speelgerechtigd NAC begon de klacht omdat James meedeed in de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De voetballer zou mogelijk niet speelgerechtigd zijn geweest, omdat hij na het aanvragen van de Indonesische nationaliteit het Nederlanderschap automatisch zou zijn verloren.

De aanklager deed onderzoek naar de speelgerechtigheid van de Go Ahead Eagles-speler na een klacht van NAC Breda .

Toch blijft die uitslag van het duel tussen de twee ploegen gewoon staan. De wedstrijd wordt dus niet opnieuw gespeeld of afgedaan met een reglementaire overwinning voor NAC.

'Geen maatregelen'

"De aanklager betaald voetbal heeft besloten geen tuchtrechtelijke maatregelen te nemen vanwege het feit dat zowel de speler als de club niet op de hoogte waren van de automatische gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse.”

“Bovendien is gebleken dat de gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit breder onbekend waren binnen het betaald voetbal", valt te lezen op de website van de KNVB.

NAC Breda staat op dit moment op een zeventiende plek in de Eredivisie. Aanstaand weekend spelen de Bredanaren tegen Fortuna Sittard.