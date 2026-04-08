PSV maakt excuses voor optreden Ryan Flamingo tijdens huldiging

PSV maakt excuses voor het optreden van speler Ryan Flamingo tijdens de huldiging van de landskampioen dinsdag. Op het stadhuisplein zong de speler het lied ‘Wie niet springt die is een Jood’. Dat zorgde voor verontwaardigde reacties op sociale media.

Het lied werd al snel onderbroken en DJ La Fuente startte andere muziek. PSV noemt het een onhandige actie van de speler. Volgens de woordvoerder heeft de speler intern zijn excuses gemaakt voor de actie. De voetbalclub neemt er afstand van en biedt ook excuses aan, aan mensen die hierdoor zijn geraakt. “Wij willen niet dat onze supporters dit soort liederen zingen in het stadion en dus moeten spelers dat ook niet doen”, aldus de woordvoerder. “Spelers hebben immers een voorbeeldfunctie.” PSV benadrukt dat Flamingo geen antisemitische intenties had, maar hij had het niet moeten doen.

