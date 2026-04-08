PSV maakt excuses voor optreden Ryan Flamingo tijdens huldiging
PSV maakt excuses voor het optreden van speler Ryan Flamingo tijdens de huldiging van de landskampioen dinsdag. Op het stadhuisplein zong de speler het lied ‘Wie niet springt die is een Jood’. Dat zorgde voor verontwaardigde reacties op sociale media.
Het lied werd al snel onderbroken en DJ La Fuente startte andere muziek. PSV noemt het een onhandige actie van de speler. Volgens de woordvoerder heeft de speler intern zijn excuses gemaakt voor de actie. De voetbalclub neemt er afstand van en biedt ook excuses aan, aan mensen die hierdoor zijn geraakt.
“Wij willen niet dat onze supporters dit soort liederen zingen in het stadion en dus moeten spelers dat ook niet doen”, aldus de woordvoerder. “Spelers hebben immers een voorbeeldfunctie.” PSV benadrukt dat Flamingo geen antisemitische intenties had, maar hij had het niet moeten doen.
‘Unieke viering’
Behalve dat smetje op de feestvreugde kijkt de voetbalclub terug op een fantastische dag. "De manier waarop in Eindhoven een landskampioenschap wordt gevierd is uniek", zegt de PSV-woordvoerder. “Het Stadhuisplein stond helemaal vol, maar ook de pleinen in de rest van de stad stonden vol en langs de route van de platte kar vierden duizenden PSV-supporters feest."
Voorafgaand aan de zegetocht kreeg de ploeg in het Philips Stadion de kampioensschaal uitgereikt. Daarbij waren ook duizenden mensen aanwezig. Dat was een mooie gelegenheid voor gezinnen met kinderen om het feest mee te vieren en ook voor mensen die het Stadhuisplein te druk vinden was dit volgens PSV een mooi alternatief.
"We kijken terug op een prachtige dag", aldus de woordvoerder. "Wat ons betreft volgend jaar weer.”
