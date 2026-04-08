Medewerkers in gevangenis Vught gegijzeld: justitie vervolgt Corné H.

Corné H., die in december drie medewerkers van de gevangenis in Vught gijzelde, wordt door justitie vervolgd voor die gijzeling. Dat meldt justitie woensdagmiddag.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) kwam massaal naar de gevangenis. Er vielen uiteindelijk geen gewonden. Een jaar eerder, in maart 2024, gijzelde Corné H. vier mensen in een café in Ede. Hij werd in december 2024 veroordeeld tot negen maanden cel en tbs met dwangverpleging.

Afgelopen december werden drie medewerkers in de gevangenis in Vught gegijzeld door Corné H. Ze werden vastgehouden in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Daar verblijven gedetineerden die extra zorg nodig hebben omdat ze kampen met psychische problemen.

'Niet volledig ontoerekenbaar'

De 30-jarige H. lijdt aan verschillende psychiatrische stoornissen, meldt het OM. Volgens een deskundige die hem na de tweede gijzeling onderzocht 'is er geen sprake van volledige ontoerekenbaarheid'. "Met andere woorden: hoewel hij psychisch ziek was, was hij zich bewust van het strafbare van zijn handelen", meldt justitie woensdag.

Het Openbaar Ministerie vindt het ook van 'groot belang dat er een helder en duidelijk signaal afgegeven wordt richting de samenleving én gedetineerden'. "Geweld of dreiging met geweld jegens medewerkers in het detentiewezen wordt niet getolereerd", stelt het OM. Wanneer de zaak van de gijzeling in Vught wordt behandeld, is op dit moment nog niet bekend.

Stemmen

De gijzelnemer wacht al ruim een jaar in de gevangenis tot er plek vrijkomt in een tbs-kliniek. Sinds hij vastzit hoort H. stemmen in zijn hoofd die hem bizarre opdrachten geven om zichzelf en anderen pijn te doen, zo stelden zijn advocaten eerder dit jaar. Zij spanden daarom een kort geding aan.

De advocaten wilden dat H. sneller opgenomen werd in een tbs-kliniek. Toch krijgt H. geen voorrang op een plek in de tbs-kliniek, zo bleek in februari. Volgens de overheid is de situatie van H. niet ernstiger of schrijnender dan die van anderen die wachten op een plek in een tbs-kliniek.