Steekpartij Gemert: zwaargewond slachtoffer is man van 24 uit Eindhoven

Vandaag om 12:29 • Aangepast vandaag om 13:11
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Het slachtoffer van de steekpartij aan de West-Om in Gemert dinsdagavond is een 24-jarige man uit Eindhoven. Buurtbewoners verleenden eerste hulp aan de zwaargewonde man. Hij is daarna met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer was op dat moment aanspreekbaar. "Er is nog veel onduidelijk over wat er zich precies heeft afgespeeld. We zijn een uitgebreid onderzoek gestart", meldt de politie woensdagmiddag. 

Ook woensdag wordt er door agenten onderzoek gedaan in de buurt. De politie roept getuigen van de steekpartij op zich te melden.

