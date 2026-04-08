Huldiging PSV: 93 mensen met eerstegraads brandwonden naar EHBO

93 mensen hebben dinsdag eerstegraads brandwonden opgelopen tijdens de huldiging van PSV. Zij gingen naar EHBO-posten in de stad, maar niemand van hen hoefde naar het ziekenhuis. Dat meldt de gemeente Eindhoven.

Er werd vooraf een vuurwerkverbod afgekondigd, nadat vorig jaar mensen brandwonden opliepen door het afsteken van vuurwerk en fakkels in de menigte. Ondanks dat verbod kleurde het centrum disndag rood toen de PSV-spelers op het bordes verschenen. Het was PSV-fans dus toch gelukt om fakkels mee te nemen.

Toch zegt de gemeente Eindhoven dat het vuurwerkverbod zijn vruchten heeft afgeworpen. Het is nog niet bekend hoeveel vuurwerk er is ingenomen, maar het gaat in ieder geval om 'enkele tientallen kilo's'. "We evalueren nog hoe de aanpak dit jaar heeft gewerkt en wat er mogelijk aan verbeterd kan worden bij volgende huldigingen", laat een woordvoerder weten.

70.000 bezoekers

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem laat weten dat er een 'prachtig feest' is gevierd in de stad, waar ruim zeventigduizend mensen op de been waren. "De dag is over het algemeen goed verlopen, zonder grote incidenten en daar ben ik tevreden mee", reageert hij. "Dat meer dan zeventigduizend mensen, van jong tot oud erbij waren laat zien hoe trots iedereen is op PSV."

Al het nieuws over het kampioenschap van PSV 2026 vind je op onze dossierpagina.