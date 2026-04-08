Picknicken op de vluchtstrook: het kon woensdag bij knooppunt Hooipolder

Picknickkleedjes liggen op het verse asfalt van knooppunt Hooipolder. Achthonderd geïnteresseerden zijn woensdagmiddag naar Raamsdonksveer gekomen voor een hapje en een drankje op de nieuwe verbindingsboog tussen de A59 en A27. Die opent maandagochtend, nu is er nog geen auto te bekennen en hebben picknickers het rijk alleen. Omroep Brabant verraste hen met worstenbroodjes.

Kinderen rennen over de vluchtstrook, terwijl een man en een vrouw een kleedje neerleggen bij een hectometerpaaltje op het warme asfalt. Skeelers, stepjes en scootmobiels rollen over de ruim 1,4 kilometer lange verbindingsboog bij Raamsdonksveer, waar vanaf komende maandag verkeer overheen raast. "Dan al?", vraagt een man verbaasd, terwijl hij een worstenbroodje en een picknickkleedje uit de rieten mand van Omroep Brabant pakt. "Dat wist ik niet, joh! Heel bijzonder dat we er nu nog overheen kunnen lopen."

800 gelukkigen

“Zoiets maak je nooit meer mee”, vullen een man en een vrouw aan. Zij zijn fietsend vanuit Oosterhout naar de picknick op de nieuwe weg gekomen. Met een sapje en een worstenbroodje in hun hand genieten ze op de vluchtstrook van het zonnetje, terwijl parallel vrachtwagens staan te toeteren in de dagelijkse file bij het knooppunt. Ze zijn één van de 800 gelukkigen die zich op tijd hadden aangemeld voor de picknick. Er was enorm veel animo voor, merkte Rijkswaterstaat. Zo zijn Douwe en Silvain helemaal vanuit Den Dolder en Dordrecht naar Raamsdonksveer afgereisd, nadat ze het bericht van Rijkswaterstaat op Instagram zagen. “We dachten meteen: ‘hier gaan we heen!’ We hebben net nog de Appie leeggekocht", lachen de jongens.

Met de step over de nieuwe verbindingsboog bij knooppunt Hooipolder (foto: Niek de Bruijn)



