Huis naast landingsbaan verkocht maar nieuwe eigenaar heeft meer met boten

Het huis naast de landingsbaan van Breda International Airport is verkocht. Het pand van voormalig eigenaar Anton Zagers in Bosschenhoofd stond ruim een half jaar te koop.

De aangekondigde verkoop van Antons geliefde stulpje haalde vanwege de bijzondere locatie in september zowat alle landelijke voorpagina’s. Toch hapten de kopers niet meteen toe. “Er hoeft er maar eentje tussen te zitten", zei Anton in januari optimistisch. En hij had gelijk. Sinds eind maart is een jong stel uit de regio Rotterdam de trotse nieuwe eigenaar van het ‘paradijsje’ van Anton. “Ze zochten iets in de buurt en waren er meteen verliefd op. Vooral de ruimte en de vrije ligging spraken hen aan”, vertelt Anton.

Aan het pand met buitenzwembad hing een prijskaartje van 580 duizend euro. Volgens Anton is het voor de vraagprijs verkocht. Van luchtvaart naar scheepvaart

Vooraf werd gedacht dat vooral liefhebbers van vliegtuigen warm zouden lopen voor het huis. Maar wat blijkt? De nieuwe bewoners hebben meer met boten. Anton: “Ze werken in de binnenvaartbranche. Al heb ik begrepen dat ze zich zeker ook in vliegtuigen willen gaan verdiepen.”

Het huis van Anton ligt naast de landingsbaan (foto Funda)

Anton woonde vijfendertig jaar in zijn huis, dat hij helemaal naar eigen smaak inrichtte. Vanuit zijn serre overzag hij, al dan niet door zijn verrekijker, de manoeuvres van de vliegtuigjes op de landingsbaan. Veel piloten kende hij persoonlijk. Als buurman was hij ook vrijwilliger bij de brandweer van het vliegveld. Uit het zicht maar niet uit het hart

Volgende maand verhuist Anton naar zijn nieuwe appartement in het centrum van Bosschenhoofd. “Natuurlijk zal ik mijn oude stek missen, maar het is tijd voor een nieuwe stap. Ik blijf betrokken bij de brandweer van het vliegveld en ik kom ook zeker regelmatig kijken naar de vliegtuigjes. Zeker met dit mooie weer is dat geen straf op het terras.”