Explosie bij bruidswinkel in Boxmeer lijkt op poepbom: 'Echt een smeerboel'

Bij een bruidswinkel aan de Veerstraat in Boxmeer is woensdagnacht een explosie geweest. De gevel van de winkel zit na de explosie onder uitwerpselen. De straat is door de politie afgezet en de dader is nog niet gepakt. "Het ziet er echt verschrikkelijk uit, echt een smeerboel. We zijn er heel erg van geschrokken", zegt de eigenaresse van de winkel.

Omroep Brabant heeft bewakingsbeelden van de ontploffing gezien. Op de beelden is een plastic bak met poep voor de winkel te zien, die wordt neergelegd door iemand die in het donker is gekleed. In de bak vinden eerst vijf of zes kleinere ontploffingen plaats, waarna een grotere ontploffing de poep verspreidt.

Reactie eigenaresse

De ontploffing vond rond halfvijf 's nachts plaats. Toch is er weinig schade te zien aan de winkel zelf. Wel zijn de gevel, de ramen en een gedeelte van het dak bedekt met uitwerpselen. De buurt klaagt over een heftige poepgeur.

De eigenaresse van de winkel vertelt dat de jurken niet beschadigd zijn geraakt. Wat er precies is gebeurd, dat weet ze niet. Ze denkt niet aan een gerichte actie. "We hebben geen idee, het lijkt vandalisme."

Het trouwseizoen is in volle gang dus de timing kon niet slechter. "We gaan natuurlijk zo snel mogelijk alles opruimen, zodat het er weer spic en span uitziet. We gaan zo snel mogelijk weer alle bruidjes gelukkig en blij maken", zegt de eigenaresse.

De politie doet onderzoek naar de poep-explosie. Er is nog niemand aangehouden, maar de dader zou duidelijk te herkennen zijn op camerabeelden, zegt de politie ter plaatse.