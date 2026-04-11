John de Bever doet opnieuw oproep voor standbeeld voor Pierre Kartner

“Wil je weten hoe ik erover denk? Ik vind het gewoonweg schandalig!” John de Bever windt er geen doekjes om. Volgens één van de grootste volksartiesten van Nederland had er in Breda allang een standbeeld van Pierre Kartner moeten staan. “Och, schei toch uit. Hier kan ik mij echt aan storen. Ik vraag mij af waarom dit allemaal zo lang moet duren.”

John de Bever herhaalt zijn hartenkreet uitgerekend op 11 april, de verjaardag van zijn grote idool die in 2022 overleed. “Pierre zou vandaag 91 jaar zijn geworden. Het zou mooi zijn geweest als hij nog had kunnen meemaken dat er een standbeeld voor hem was geweest. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Maar het is nog niet te laat.” John de Bever had bijzondere band met Pierre Kartner

De zanger uit Den Bosch heeft altijd een speciaal plekje in zijn hart gehouden voor zijn 'muzikale vader'. Op veertienjarige leeftijd werd John ontdekt door het Bredase muziekicoon. “Pierre had mij horen zingen op de Nijmeegse Vierdaagse. Hij vroeg mij een dag later langs te komen om een stukje voor te zingen. Na amper een paar noten mocht ik stoppen. ‘We gaan de studio in om een plaat op te nemen,’ zei hij. En de rest is geschiedenis,” vertelt John.

Met de single ‘Als ik later eens trouw’ brak de veertienjarige John in 1980 door bij het grote publiek. “Ik kan me nog goed herinneren dat hij met zijn goudkleurige Porsche bij mijn ouders de straat in kwam rijden. Je kunt je voorstellen dat dit indruk maakte in die tijd. Als klein manneke keek ook ik enorm tegen hem op. We konden altijd goed met elkaar overweg. Het was een serieuze man, maar hij had zeker ook humor.”

Foto: Omroep Brabant

Toen John na twee jaar besloot zich meer te gaan richten op zijn ook weer succesvolle voetbalcarrière, verwaterde het contact tussen Pierre Kartner en hem. Maar het wederzijds respect bleef overeind. “Toen ik vijfendertig jaar later een nieuwe versie van het ‘Kleine Café aan de Haven’ opnam, zagen we elkaar weer. Dat was een heel speciaal moment.” Het ‘Kleine Café aan de Haven’ en het 'Smurfenlied' zijn grote internationale hits in het omvangrijke repertoire van de Bredase componist. Maar de Bredanaar was ook succesvol als componist voor andere artiesten, onder wie Corry Konings, Jacques Herb, Ben Kramer en dus ook John de Bever. Ook de recente mega hit ‘Engelbewaarder’ van Marco Schuitmaker is van de hand van Pierre Kartner.

Het muzikale genie uit Breda sleepte in de loop van zijn carrière maar liefst zeventien prijzen in de wacht. “Niet normaal toch? Ik ken geen grotere componist van het Nederlandse lied dan Vader Abraham. André Hazes was uiteraard een groot fenomeen, maar Pierre blijft voor mij nog steeds de allergrootste." "Zijn verjaardag zal ik nooit vergeten want ook Kees is op 11 april jarig en het was ook de verjaardag van mijn opa. Dat kan geen toeval zijn. Nu alleen nog een standbeeld voor Pierre. Ik ben bij de onthulling, zeker weten!"