Bierdiefstal zorgt voor bittere nasmaak bij tennisclub: 'Hoe zielig ben je'

Een inbraak bij de tennisclub in Zundert hakt er flink in. Dieven namen woensdagnacht bier mee uit de kantine, maar ook ketchup en mayonaise. "Hoe zielig ben je, als je potten mayo gaat stelen?", verzucht Angelique van Broekhoven van de vereniging.

De timing van de diefstal kan niet slechter: donderdagavond begint de competitie. "We hebben nog één fust. Als het goed is, kan de drankhandel op tijd leveren", vertelt Van Broekhoven, de vrouw van de voorzitter. Twee mannen en een vrouw zijn woensdagnacht opgepakt nadat zij hadden ingebroken bij de tennisvereniging aan de Wildertsedijk. Hun auto lag vol met fusten en kratten bier. "Zeker zeven fusten van 20 liter zijn weg", telt Van Broekhoven snel.

Wc-papier

"Blijf gewoon met je poten van andermans spullen af. Vooral bij een vereniging. Kom op, zeg!" Angelique kan er met haar hoofd niet bij wat er allemaal is gestolen. Ook de buitenspeakers zijn weg. "En wc-papier, ketchup, mayo en chips. Dit is toch gewoon heel erg sneu?' "De dieven hebben dit sleutelkastje opengebroken", laat ze zien. Zo konden ze daarna gemakkelijk alle deuren openen.

Dit sleutelkastje is geforceerd (foto: Raymond Merkx).

Verdacht

Surveillerende agenten controleerden rond half drie ’s nachts een auto met een man en een vrouw erin. De agenten vertrouwden het niet en vonden uiteindelijk een tas met inbrekersgereedschap. "Het waren bekenden van de politie", vertelt Angelique. Het tweetal werd aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit Roosendaal en een 35-jarige vrouw uit Zundert. Even later kwam een derde verdachte aangelopen. Ook deze 39-jarige man uit Zundert werd opgepakt. De politie heeft dus spullen teruggevonden, ook fusten bier. Toch is dat nog niet terug bij de club. "Dat ligt nog voor onderzoek op het bureau", weet Angelique. "Dat moeten we even afwachten."