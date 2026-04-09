Nepagenten gebruiken naam van wijkagent Jutka: 'Heel brutaal'

Nepagenten in Breda zijn wel heel brutaal geworden. Ze gebruiken de naam van de echte wijkagent Jutka de Rooij als ze bellen om zogenaamd te waarschuwen voor een inbraakgolf. Het gebeurde vier keer in één week. “Ik ben dit niet”, waarschuwt de agent.

“Het is heel brutaal”, verzucht Jutka. Een nepagent komt helaas vaak voor, maar dat haar eigen voor- en achternaam worden gebruikt voor een babbeltruc was voor Jutka nieuw: “Ze halen mijn naam door het slijk.” De criminelen deden zich voor als Jutka de Rooij, in haar eigen stad. Ze zeiden dat er een inbraakgolf was en vroegen mensen om waardevolle spullen mee te geven aan een andere agent. Die zou deze spullen dan ophalen en veiligstellen, maar het echte doel van de nepagenten was natuurlijk stelen.

“Gelukkig is niemand hier ingetrapt. Dit vragen wij nooit bij de politie!”, benadrukt de echte Jutka. “Ik moest in actie komen.” Daarom probeert ze nu iedereen te waarschuwen. Wantrouwen

Ze baalt enorm van de situatie. “Het kan mijn werk moeilijker maken. Straks vertrouwen mensen me niet meer”, zegt Jutka balend. “Of ik moet vaker bewijzen dat ik het echt ben.”

De echte Jutka met zonnebril (eigen foto).