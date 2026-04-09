Geen 1000 euro boete voor vriendengroep die eigen platte kar op plein zette

Vriendengroep De Platte Kar uit Best dacht dat hen een boete van 1000 euro boven het hoofd hing, omdat hun zelfgemaakte platte kar ongewenst op het 18 Septemberplein stond tijdens de huldiging van PSV. Het loopt met een sisser af, want de gemeente laat nu weten dat er geen sprake is van een boete.

Eerst terug naar dinsdag, de dag waarop de spelers van PSV gehuldigd werden en met een platte kar door de stad reden. Voor de vriendengroep is het vaste prik om dan met een zelfgebouwde platte kar in het centrum van Eindhoven te staan. Al rijdende op zoek naar een plek

Initiatiefnemer Maurice Roos vertelde eerder tegen Omroep Brabant dat de groep - al rijdende - op zoek was naar een geschikte plek om de wagen te stallen. Dat werd uiteindelijk het 18 Septemberplein. De pret werd onderbroken door handhavers van de gemeente die hen meerdere keren vertelden dat ze daar weg moesten. Volgens Roos hadden ze anderhalf uur de tijd om het plein te verlaten. "Wij schoten volop in de stress, want degene die de kar had neergezet was gaan werken en had de sleutel meegenomen", vertelde Roos.