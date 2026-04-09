Geen 1000 euro boete voor vriendengroep die eigen platte kar op plein zette
Vriendengroep De Platte Kar uit Best dacht dat hen een boete van 1000 euro boven het hoofd hing, omdat hun zelfgemaakte platte kar ongewenst op het 18 Septemberplein stond tijdens de huldiging van PSV. Het loopt met een sisser af, want de gemeente laat nu weten dat er geen sprake is van een boete.
Eerst terug naar dinsdag, de dag waarop de spelers van PSV gehuldigd werden en met een platte kar door de stad reden. Voor de vriendengroep is het vaste prik om dan met een zelfgebouwde platte kar in het centrum van Eindhoven te staan.
Al rijdende op zoek naar een plek
Initiatiefnemer Maurice Roos vertelde eerder tegen Omroep Brabant dat de groep - al rijdende - op zoek was naar een geschikte plek om de wagen te stallen. Dat werd uiteindelijk het 18 Septemberplein.
De pret werd onderbroken door handhavers van de gemeente die hen meerdere keren vertelden dat ze daar weg moesten. Volgens Roos hadden ze anderhalf uur de tijd om het plein te verlaten. "Wij schoten volop in de stress, want degene die de kar had neergezet was gaan werken en had de sleutel meegenomen", vertelde Roos.
Uiteindelijk kwam de sleutel op de juiste plek, maar dit was niet meer op tijd om de kar weg te rijden. Aan de vrienden werd medegedeeld dat ze een boete zouden krijgen van de gemeente, zo zei de initiatiefnemer.
Geen boete
Het loopt goed af voor De Platte Kar, want uit een reactie van de gemeente Eindhoven blijkt dat er geen sprake is van een boete. "Handhaving heeft gezegd dat zou worden overgegaan tot het wegslepen van het voertuig, waarbij de kosten voor rekening van de groep zouden komen. Daarbij is niet gesproken over een boete van 1000 euro."
Maar het wegslepen is er niet meer van gekomen door de drukte op de route van de platte kar, zegt de gemeente. "Deze groep kan dus beter van geluk spreken, want de kosten voor wegslepen zijn fors."
Volgens de gemeente reed de zelfgebouwde platte kar zonder kenteken, was die onverzekerd en stond die geparkeerd op een plek waar dit niet mocht. Daarom hebben handhavers de groep meerdere keren aangesproken en dringend gevraagd te vertrekken.
Blij met de afloop
"Eind goed, al goed", reageert Maurice Roos desgevraagd op het bericht van de gemeente Eindhoven. Volgens hem is er die middag wel degelijk gesproken over een boete, maar hij is blij dat dit dus niet aan de orde is.
Een volgende keer gaat de vriendengroep het anders aanpakken, verzekert hij. "Dan gaan we ruim van tevoren naar de gemeente."