Michael van Gerwen geeft finale volledig weg, maar doet wel goede zaken

Het is Michael van Gerwen niet gelukt om de Premier League-avond in Brighton winnend af te sluiten. In de finale stond de Vlijmense darter donderdagavond met 5-2 voor in legs, maar miste hij vier matchdarts, waardoor Jonny Clayton alsnog met 5-6 won. Door zijn goede spel in Engeland doet hij wel goede zaken op de ranglijst van de dartscompetitie.

In de halve finale trof Van Gerwen de Engelsman Stephen Bunting. Vorige week verloor Van Gerwen nog van The Bullet en dus was de 'sloopkogel uit Vlijmen' uit op revanche. Ondanks dat hij maar 90.92 gemiddeld gooide, wist hij toch een nipte 5-6 overwinning uit het vuur te slepen en kon de Vlijmenaar zich opmaken voor de finale.

In zijn eerste wedstrijd van de avond won MvG met 6-4 van de Andelse darter Gian van Veen. De twee Brabantse darters stonden voorafgaand aan deze speelronde slechts een punt van elkaar af op de ranglijst.

Van Gerwen geeft het weg

Daar stond Welshman Jonny Clayton op hem te wachten. Van Gerwen startte de finale met sterk spel en bleef de hele wedstrijd boven de 100 gemiddeld gooien. Voor je het wist stond het 5-2 en kreeg de Nederlander vier matchdarts. Deze kwamen niet in de gewenste dubbels en dus zag Van Gerwen zijn tegenstander langszij komen.

Bij 5-5 kwam het aan op een beslissende leg, die Clayton mocht beginnen. En waar de dagzege eigenlijk al in de tas leek, ging het alsnog mis voor Mighty Mike. Hij verloor de beslisser en moet dus genoegen nemen met de eer tijdens zijn vierde finaleplaats in deze Premier League-campagne.

Toch doet Van Gerwen goede zaken op de ranglijst. Door zijn overwinning op Van Veen loopt hij verder uit op de darter uit Andel en versterkt hij zijn vierde plek. De eerste vier gaan aan het einde van de rit naar de finale-avond.

Volgende week trekken de darters naar Rotterdam, waar in Ahoy speelronde 11 op de kalender staat. Van Gerwen zal deze donderdag wederom revanche kunnen nemen, aangezien hij start tegen Clayton. Ook Gian van Veen is weer van de partij. Hij gooit in zijn eerste wedstrijd tegen Luke Humphries.