De Bevers schitteren binnenkort in eigen bioscoopfilm

Zanger en voetballer John de Bever schittert binnenkort ook op het witte doek als acteur. Zijn echtgenoot Kees Stevens verraste hem deze week met het nieuws dat het duo hun debuut zal maken op het witte doek.

Op het Instagram-kanaal van De Bevers is te zien dat het stel op Malta is. Kees vertelt hem dat het tijd is voor een nieuw avontuur. "Jij dacht met pensioen te gaan?", vraagt hij aan John. Tussen het tweetal staat een grote schildersezel met een doek erover. John weet nog niet wat hem te wachten staat. Het stel is zeventien jaar samen. "Dat gaan we volgend jaar vieren, spannend hè! We hebben altijd alles voor onze fans gedaan, zij gaan een grote rol spelen in het project dat we nu gaan doen."

"Die is gek geworden. Ik ben bijna dood en dan maken we een film."