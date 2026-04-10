Bekende horecabaas in Best zwaargewond bij steekpartij, dader op de vlucht

Aan de Hoofdstraat in Best is vrijdagochtend een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het zou gaan om een bekende horeca-uitbater in het dorp. De politie is nog op zoek naar een verdachte die er na de steekpartij vandoor ging op een e-bike.

Een deel van de winkelstraat is met lint afgezet voor onderzoek. Bij Grand Café FF in het centrum hangt een briefje op de deur waarop staat dat de zaak wegens omstandigheden gesloten is. De politie heeft een drone ingezet die vanuit de lucht opnames maakt. De politie is al de hele ochtend op zoek naar een verdachte. Rond de klok van 12 uur rukte de politie met loeiende sirenes en in zware vesten uit naar een mogelijke verdachte. De steekpartij gebeurde rond half negen. Er werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachte nog op de vlucht

De politie vraagt via Burgernet om uit te kijken naar een man van ongeveer 1 meter 80 lang. Hij is donker getint en heeft een dun postuur. Hij is tussen de 30 en 40 jaar oud, heeft een capuchon op en vluchtte op een blauwe e-bike. De politie adviseert 112 te bellen als je de man ziet en hem niet zelf aan te spreken. Onderzoek bij zalencentrum

Ook bij Zalencentrum Prinsenhof even verderop wordt vrijdagochtend onderzoek gedaan. De horeca-uitbater was daar al vroeg in de ochtend aanwezig voor de voorbereiding van een koffietafel na een uitvaart. De politie bevestigt dat hier vlak voor de steekpartij een incident was. Er zou een poging tot inbraak zijn geweest. De koffietafel moet door de omstandigheden naar een andere plek worden verplaatst. Bekend gezicht

De horecaondernemer is een bekend gezicht in Best. Hij is al jaren uitbater van Grand Cafe FF aan de Hoofdstraat. Ook had hij vroeger een goedlopende horecazaak even buiten het centrum. In oktober 2024 redde de ondernemer zalencentrum Prinsenhof dat failliet was gegaan. Voor veel Bestenaren een enorme opluchting omdat veel verenigingen gebruik maken van de Prinsenhof.