Q- en C-support overspoeld met reacties nu zorg stopt: 'Patiënten wanhopig'
De stichting Q-support en C-support, die patiënten met Q-koorts en longcovid bijstaat, heeft veel reacties van patiënten gekregen op het bericht dat zij dit najaar moeten stoppen. Het ministerie van Volksgezondheid stelt na 2026 geen financiering meer beschikbaar voor de stichting. Patiënten maken zich zorgen over de ondersteuning die zij in de toekomst krijgen. "We vallen tussen wal en schip", zegt Q-koortspatiënt Yvonne van Genk uit Made.
"We hebben veel telefoontjes en reacties van patiënten ontvangen. Mensen vragen zich af waar ze dan heen moeten", zegt Jorien Baars, woordvoerder van Q- en C-support, waarvan het hoofdkantoor in Den Bosch staat.
"Veel patiënten zijn wanhopig, omdat we de enige plek zijn waar zij nog gezien, gehoord en op weg geholpen worden. We krijgen ook hartverwarmende reacties, waarin patiënten ons een hart onder de riem steken of aangeven hoeveel ze geholpen zijn door ons."
'Tussen wal en schip'
Yvonne van Genk uit Made is geschrokken van het nieuws dat de stichting stopt. Zij heeft nog dagelijks te maken met de gevolgen van Q-koorts. "Maar ik word al jaren nergens meer voor behandeld. Ik ben bang dat ik zonder Q-support tussen wal en schip val", zegt ze.
Bij de nazorgadviseur van de stichting kan Yvonne namelijk wél terecht voor een luisterend oor, vragen en advies. "We hebben alle kennis en kunde bij Q-support op één plek. De reguliere zorg zou dat volgens het ministerie op kunnen vangen met hun kennis en capaciteit, maar de praktijk leert anders. Ik maak me zorgen over het gat dat nu ontstaat."
Epicentrum van de uitbraak
Mensen in gebieden met slechte luchtkwaliteit, voornamelijk in het oosten van de provincie, kregen eerder en ernstiger klachten bij een besmetting met corona of Q-koorts, bleek eerder uit onderzoek. Veel patiënten met post-COVID of Q-koortsvermoeidheidssyndroom wonen in noordoost-Brabant, waar de luchtkwaliteit slecht is door de grote hoeveelheid vee die daar wordt gehouden. Het gebied geldt als epicentrum van de grootste uitbraak van Q-koorts, tussen 2007 en 2010.
Dat merkt ook Laura Brunenburg uit Eindhoven die net als haar dochter, ouders en andere familieleden kampt met de gevolgen van Q-koorts. "Nog niet genoeg artsen weten wat Q-koorts inhoudt. Als je een nieuwe arts krijgt, krijg je de reactie: wat is dat nou weer? Dat is heel frustrerend", zegt ze.
Ondersteuning zorg
Q-support biedt Laura een luisterend oor en ze kan er met haar vragen terecht, maar de organisatie biedt ook ondersteuning aan zorgverleners die meer over Q-koorts en longcovid willen weten. "Naar onze mening is het reguliere veld nog onvoldoende klaar om patiënten met langdurige klachten na Q-koorts, COVID-19, of een COVID-19-vaccinatie voldoende te kunnen ondersteunen", denkt Q-support.
De stichting blijft de komende maanden nog patiënten ondersteunen en bouwt de nazorg daarna geleidelijk af. "Na het nieuws dat we eind dit jaar stoppen zien we in één klap meer aanmeldingen van patiënten. We kunnen niet in een keer stoppen dus we gaan de komende tijd kijken hoe we de nazorg afbouwen", zegt Baars. Het ministerie wil een klein deel van de financiering behouden om een kenniscentrum op te zetten. "Maar hoe dat eruit gaat zien, moeten we gaan bekijken", zegt Baars.