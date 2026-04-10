Q- en C-support overspoeld met reacties nu zorg stopt: 'Patiënten wanhopig'

De stichting Q-support en C-support, die patiënten met Q-koorts en longcovid bijstaat, heeft veel reacties van patiënten gekregen op het bericht dat zij dit najaar moeten stoppen. Het ministerie van Volksgezondheid stelt na 2026 geen financiering meer beschikbaar voor de stichting. Patiënten maken zich zorgen over de ondersteuning die zij in de toekomst krijgen. "We vallen tussen wal en schip", zegt Q-koortspatiënt Yvonne van Genk uit Made.

"We hebben veel telefoontjes en reacties van patiënten ontvangen. Mensen vragen zich af waar ze dan heen moeten", zegt Jorien Baars, woordvoerder van Q- en C-support, waarvan het hoofdkantoor in Den Bosch staat. "Veel patiënten zijn wanhopig, omdat we de enige plek zijn waar zij nog gezien, gehoord en op weg geholpen worden. We krijgen ook hartverwarmende reacties, waarin patiënten ons een hart onder de riem steken of aangeven hoeveel ze geholpen zijn door ons."

'Tussen wal en schip'

Yvonne van Genk uit Made is geschrokken van het nieuws dat de stichting stopt. Zij heeft nog dagelijks te maken met de gevolgen van Q-koorts. "Maar ik word al jaren nergens meer voor behandeld. Ik ben bang dat ik zonder Q-support tussen wal en schip val", zegt ze. Bij de nazorgadviseur van de stichting kan Yvonne namelijk wél terecht voor een luisterend oor, vragen en advies. "We hebben alle kennis en kunde bij Q-support op één plek. De reguliere zorg zou dat volgens het ministerie op kunnen vangen met hun kennis en capaciteit, maar de praktijk leert anders. Ik maak me zorgen over het gat dat nu ontstaat."

Epicentrum van de uitbraak Mensen in gebieden met slechte luchtkwaliteit, voornamelijk in het oosten van de provincie, kregen eerder en ernstiger klachten bij een besmetting met corona of Q-koorts, bleek eerder uit onderzoek. Veel patiënten met post-COVID of Q-koortsvermoeidheidssyndroom wonen in noordoost-Brabant, waar de luchtkwaliteit slecht is door de grote hoeveelheid vee die daar wordt gehouden. Het gebied geldt als epicentrum van de grootste uitbraak van Q-koorts, tussen 2007 en 2010.