Mishandelde vader baby of speelde wat anders? Officier eist vijf jaar cel

Een man uit Waalwijk zou zijn zes maanden oude zoontje hevig op zijn hoofd hebben gestompt en door elkaar geschud. De baby moest vechten voor zijn leven. “Wie kan zo’n klein fragiel mensje nou zoiets aandoen?” Dat zei de officier van justitie. Ze eiste vijf jaar gevangenisstraf tegen de vader. Die ontkent.

Op 8 februari 2024 brachten een vader en moeder hun baby naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Het jongetje van zes maanden oud was bewusteloos, zag er grauw uit en had geen duidelijke ademhaling. Artsen en verpleegkundigen zagen bloeduitstortingen in zijn gezicht en hals en een striem in de nek.

Geweld of ongeluk?

Hij had ook een hersenbloeding. Daardoor bewogen zijn rechterarm en rechterbeen minder. En hij kreeg epileptische aanvallen.

Artsen vroegen aan vader en moeder opheldering. Pa en ma vertelden dat de baby met zwaar speelgoed had gespeeld. Maar medici zagen wonden die passen bij geweld en niet bij een ongeluk.



Toen de politie de mobieltjes van het echtpaar onderzocht, dook een verdacht berichtje op van hem. ‘Mijn liefje, vergeef me alsjeblieft voor wat ik de jongen heb aangedaan, het was niet mijn bedoeling, ik schrok toen ik wakker werd, ik kneep te hard.’

Toen rechercheurs aan zijn vrouw vroegen hoe dit nou zat, weigerde ze te antwoorden.

'Gewenst kind'

Er volgde een aanklacht tegen vader Fredi, voor poging tot doodslag en mishandeling. Vrijdag diende de rechtszaak. Fredi (35) in het beklaagdenbankje, zijn vrouw op de publieke tribune.

Fredi ontkende dat hij zijn zoontje wat aandeed. “Ik wilde niks geks doen tegen mijn kind, dit is een gewenst kind”, zei Fredi.



De rechtbank toonde in de zaal foto’s van de baby. ‘Heftige foto’s,’ zei de rechtbankvoorzitter. Duidelijk zichtbaar, blauwe plekken, rode striemen, wonden rond de ogen.