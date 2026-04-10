Man stuurt naar links en rijdt vrouw (50) dood, 160 uur taakstraf geëist

Een flinke klap maakte op 5 maart vorig jaar een einde aan het leven van de 50-jarige Kirsten. Ze was kansloos toen Mohamed F. (57) bij Lierop op de verkeerde weghelft terechtkwam en haar kleine Citroën frontaal ramde. De vrouw overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Mohamed kwam er met een paar gebroken ribben en een flink trauma vanaf.

Grote vraag in de rechtbank in Den Bosch was vrijdagmiddag natuurlijk hoe Mohamed F. op die vroege ochtend op de andere weghelft terecht kon komen. F. had tot zes uur ’s morgens bij Bavaria in Lieshout gewerkt en was op weg naar zijn huis in Someren. Op de Kanaaldijk tussen Helmond en de A67 bij Lierop ging het helemaal mis. Een automobilist achter Mohamed zag dat hij met zijn Skoda langzaam de dubbele doorgetrokken streep overging en helemaal op de verkeerde weghelft belandde. Hij remde niet en botste frontaal op de Citroën C1 van Kirsten. 'Niet overdreven moe na nachtdienst'

F. weet zelf niet hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens hem was hij niet overdreven moe na zijn nachtdienst. En ook had hij ’s nachts nog een tabletje genomen voor zijn suikerziekte. Dus een reden voor die gekke manoeuvre zag hij niet. Zowel de rechters als de officier van justitie hadden wel wat meer vragen bij de suikerziekte van F. Zo was zijn medicatie in de maand voor het ongeluk opgehoogd en had hij bij de politie niet verteld dat hij op zijn werk een tablet had genomen. Ook weigerde hij na het ongeluk onderzoek naar zijn toestand.

Nog steeds niet fulltime aan het werk

F., die oorspronkelijk uit Syrië komt, vertelde via een tolk dat hij zeker spijt had van de dodelijke aanrijding. Maar toch had hij het vooral over de gevolgen die het ongeval voor hem hadden. Hij slaapt slecht sinds het ongeluk, heeft nog pijn en bezoekt nog een fysiotherapeut en een psycholoog. Hij werkt, nu ruim een jaar na het ongeluk, nog steeds niet fulltime bij de bierbrouwer waar hij al zes jaar in dienst is. De officier van justitie kon Mohamed F., ondanks alle vragen over vermoeidheid en medicatie niet meer verwijten dan 'aanmerkelijk onvoorzichtig' rijden, de laagste gradatie van schuld. Kirsten was op de verkeerde tijd op de verkeerde plek, constateerde ze en F. heeft niet goed genoeg opgelet op die provinciale weg langs het kanaal bij Lierop. En als je even niet oplet, kan dat op zo'n weg meteen gruwelijk misgaan, zo bleek ook nu weer.

De officier eiste een taakstraf van 160 uur tegen F. Van haar mag hij zijn rijbewijs houden, omdat hij dat nodig heeft voor zijn werk. Maar ze eiste wel het voorwaardelijk intrekken van het rijbewijs voor 15 maanden. Als F. in de komende drie jaar nog eens in de fout gaat, dan zou hij alsnog zijn rijbewijs moeten inleveren. Kirsten wordt erg gemist

De familie van Kirsten zal het maar moeten doen met die eis. Uit het spreekrecht van de zus van Kirsten bleek duidelijk hoezeer zij nog gemist wordt door haar familie en vrienden. En ook worstelt de familie nog met de vraag welke rol bijvoorbeeld de diabetes van F. of vermoeidheid heeft gespeeld bij dit ongeluk. Maar dat zal nooit duidelijk worden. De straf die F. krijgt wordt duidelijk op 24 april. Dan doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.