Dansmarietjes laten topsport zien op NK: 'Ademen is moeilijk'

Zit de make-up goed? Zitten de veters goed? Is het pakje netjes? Zit het haarknotje goed vast? Want als je knotje iets te vrolijk mee gaat hupsen tijdens de dans, kan de jury zomaar punten aftrekken. Een dansmarietje dat zondag meedoet aan het Nederlands Kampioenschap gardedansen in Helmond moet op heel veel dingen letten.

Het is een thuistoernooi voor het dansteam van E.C.V. De Heipoort. De dansmarietjes houden zich met twee dingen bezig: carnaval en meedoen aan wedstrijden. Hoewel de dames carnaval wel het belangrijkst vinden. Charlotte Kara danst samen met de tweeling Danée en Mila van Alphen al jaren in het dansteam. "Tijdens corona kwam ik erbij", vertelt Charlotte. "Maar toen konden we meteen niet trainen en optreden. Een vriendinnetje van mij danste al langer en ik wilde het ook graag doen." Charlotte trad op bij het prinsenbal toen dat weer mocht en wist meteen dat ze een echt dansmarietje wilde worden. "Ik voelde de adrenaline. Je hebt een heel mooi pakje aan en iedereen in het publiek ziet je. Het is echt heel vet."

"Tijdens voetbal kun je op adem komen. Tijdens dansen niet."

Charlotte begon met de basisdanspasjes. Daarna werd het moeilijker. Vooral het 'benen oppakken' vereist veel kracht. En alles moet natuurlijk zo synchroon mogelijk, terwijl je liefelijk naar de jury blijft kijken. Drie minuten dansen en je bent helemaal uitgeput.

Daar kan Danée over meepraten. Ze zit ook op voetbal. "Mensen denken dat voetbal veel zwaarder is dan dansmarietje zijn. Maar tijdens voetbal kun je op adem komen. Tijdens het dansen niet. En dan moet je ook nog lachen met de tanden bloot. Het is echt heel zwaar." Zus Mila denkt dat mensen het vaak onderschatten. "Ze zeggen dat het geen sport is."

De allerjongste dansmarietjes van CV De Heipoort (Foto: Alice van der Plas)

Nou, dat is het dus wel. Topsport zelfs. Maar beroemde dansmarietjes zijn er eigenlijk niet. Het is toch een beetje een ondergeschoven kindje. Zo’n 350 dansers komen deze zondag naar Helmond, allemaal uit de regio. "Het beste is om op jonge leeftijd te beginnen en als je al wat danservaring hebt", vertelt Danée. "Als je op turnen hebt gezeten, dan helpt dat enorm. Maar als je bijvoorbeeld hiphop hebt gedanst, dan wordt het een stuk moeilijker."

"Ik voel mij anders als ik het pakje aantrek."