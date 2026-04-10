Man uit Duizel opgepakt voor drugshandel, woning doorzocht

Een man uit Duizel is donderdagavond in Eindhoven aangehouden omdat hij verdacht wordt van drugshandel. Dat meldt de politie. Het huis van de man is donderdagavond door de politie doorzocht in verband met een drugsonderzoek.

In totaal werden rond acht uur vier mensen opgepakt op de openbare weg in Eindhoven, zo laat een woordvoerder van de politie weten. De exacte locatie meldt de politie niet.

Een van de verdachten die in Eindhoven werd opgepakt, is de bewoner van het huis aan de Kerkakkers in Duizel, waar de politie vervolgens naar binnen ging voor onderzoek. De woning werd van boven tot onder doorzocht. Vanwege de privacy zegt de politie niet hoe oud de bewoner is.

Harddrugs en lachgas gevonden

Een van de andere verdachten is een man (35) uit Eindhoven. Ook hij wordt verdacht van drugshandel. Een 18-jarige man uit Veldhoven had een mes bij zich en is daarom opgepakt. Een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats had nog dertig dagen gevangenisstraf openstaan en moest ook direct mee.

In het huis in Duizel vond de politie 'diverse strafbare goederen' waaronder lachgas. De aangehouden bewoner had ook een hoeveelheid harddrugs bij zich. "De verdachten zitten nog vast en het onderzoek gaat vrijdag verder", meldt de politie op Facebook.

