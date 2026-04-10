Intents komt met speciaal gezinsfestival: 'Kinderen opvoeden met hardstyle'

Met pa of ma hakken op de beats van Radical Redemption, Rebelion en Outsiders: voor kinderen tot 18 jaar komt die wens dit jaar uit. Intents Festival in Oisterwijk komt op vrijdag 5 juni met een speciale gezinsdag. Op een gescheiden gedeelte van het driedaagse hardstyle festival wordt ruimte gemaakt voor de allerjongsten en hun ouders. "We gaan onze kinderen opvoeden met hardstyle", lacht Toine van de Ven van Intents Festival.

"We hebben ooit bedacht dat kinderen tot 18 jaar niet in aanraking mogen komen met alcohol. Dat is goed, maar daardoor is deze leeftijdsgroep buiten de boot gevallen en mogen zij pas vanaf hun 18e naar een festival", zegt Van de Ven van de organisatie van het hardstyle evenement.

Het was een duidelijke wens van de jeugd in Oisterwijk: een eigen festival. "We hebben kinderen uit groep 7 en 8 gevraagd wat zij missen in de gemeente. Zij wilden dat er ook iets voor hen georganiseerd werd, het liefst een eigen festival", vertelt wethouder Dion Dankers.

Samen hakken

Daarom sloegen de gemeente en Intents de handen ineen en daar is het speciale gezinsfestival Intents Nxt Gen uitgekomen. Op vrijdag 5 juni kunnen alle leeftijden samen hakken op het weiland in Oisterwijk. "Het was een voorwaarde dat de festivals strikt gescheiden zijn. Een deel van het terrein wordt op de vrijdag niet gebruikt en daar komt Intents Nxt Gen", vertelt Van de Ven.

Kinderen tot 16 jaar moeten onder begeleiding van een volwassenen komen, wat ouders ook de gelegenheid geeft om weer eens een festival mee te pikken. "Hardstyle zit in ons DNA dus we gaan onze kinderen opvoeden met hardstyle. Vroeger moesten we op stijldansen en nu gaan we kinderen leren hakken", lacht hij.

Op het schoolplein in Oisterwijk is het gezinsfestival vrijdagmiddag het gesprek van de dag. "Ik wilde al heel graag gaan en nu mag het eindelijk", zegt een basisschoolleerling. Ook ouders vinden het een mooi initiatief. Moeder Nikki zou de zondag al naar Intents gaan, maar kan vrijdag nu ook met haar twee kinderen. "Nu kan ik twee keer dus dat is heel leuk. De kleintjes kregen al de gelegenheid om op het lege terrein te kijken, maar dat ze nu ook de optredens kunnen zien, is wel next level."

Muziek zachter

Naast de hardere stijlen staan er ook namen als Lil Kleine, Russo en Effe Serieus op de line-up. "Voor ieder wat wils. We starten om vier uur 's middags en gaan door tot tien uur 's avonds. De muziek staat ook iets zachter voor de kinderen", vertelt Van de Ven.

Ook de gemeente wil zorgen dat alle gezinnen in en rondom Oisterwijk van het nieuwe festival kunnen genieten en springt daarom bij om de ticketprijs laag te houden. "Gezinnen die het niet kunnen betalen, kunnen zelfs gratis naar het festival", zegt de wethouder.